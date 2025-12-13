ÂçÁÝ½ü¤ÏÎÏ¤¤¤é¤º¡£·ãÍî¤Á¤¯¤ó¥³¥é¥Ü¤ÎÅÅÆ°¥Ö¥é¥·¤Ê¤é¡¢²È¤¸¤å¤¦³èÌö¤¹¤ë
¥´¥·¥´¥·¤¤¤é¤º¤Ç²È¤¸¤å¤¦¤òåºÎï¤Ë¡£
ÂçÁÝ½ü¤ò¤Ü¤Á¤Ü¤Á»Ï¤á¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤Îµ¨Àá¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¡¢¸¼´Ø¡Ä¡Ä¤È²È¤¸¤å¤¦¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤éÈè¤ì¤ë¤·¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤âÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÂØ¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤òÁÝ½ü¤Ç¤¤ëÅÅÆ°¥Ö¥é¥·¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤â¥¶¥é¥¶¥é¤âÎÏ¤¤¤é¤º¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤Î¡Ö·ãÍî¤Á¤¯¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÅÅÆ°¥Ö¥é¥·
ÆüËÜÈ¯¤Î²ÈÅÅ¡¿»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Þ0¡Ê¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¡Ë¤Î¡Ö¡Ú·ãÍî¤Á¤¯¤ó¡Û¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÅÅÆ°¥Ö¥é¥·¡×¤Ï¡¢¥á¥é¥ß¥ó¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö·ãÍî¤Á¤¯¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤ÏËÜ³ÊÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÅÆ°¤ÈÊ¹¤¯¤È¤½¤ÎËÉ¿åÀ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ç¡Ö¾ï²¹¤Î¿åÆ»¿å¡¢¤«¤ÄÀÅ¿å¤Î¿å¿¼1m¤ÇÌó30Ê¬´ÖÊüÃÖ¸å¡¢Æ°ºî¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëIPX7¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤êÍê¤â¤·¤¤¡£¤É¤³¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÀöºÞ¤ò´Þ¤á¿åµ¤¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÉ¿åÀ¤¬¹â¤¤¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¾å¤«¤é²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»È¤¦¥Ö¥é¥·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹â¥È¥ë¥¯¥â¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£3ÃÊ³¬¤Î²óÅ¾Â®ÅÙ¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤º¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÅÅ¸»¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤ÎUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Æ¡£Ìó2.5»þ´Ö¤ÇËþ½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ¸½à¥â¡¼¥É¤ÏÌó3.3»þ´Ö¡¢¶¯¥â¡¼¥É¤ÏÌó2»þ´Ö¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥â¡¼¥É¤ÏÌó1.6»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î½¼ÅÅ¤Î»ý¤Á¤Ç¤Þ¤µ¤ËÂçÁÝ½ü¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£²È¤¸¤å¤¦¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¥´¥·¥´¥·¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÈè¤ì¤ë¤·¡¢ÅÅÆ°¤ËÍê¤Ã¤¿¤é»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬Ê£¿ô¼ïÎàÉÕÂ°¤¹¤ë
²È¤¸¤å¤¦¤ò¤³¤ì¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÊ£¿ô²Õ½ê¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔ±ÒÀ¸¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ê¤é¥Ö¥é¥·¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¡Ê2ËçÆþ¡Ë¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ñ¥Ã¥É¡Ê2ËçÆþ¡Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ö¥é¥·¤ÏÍá¼¼¤ä¸¼´Ø¤Î¾²¡¢¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ÏÁë¤äÀöÌÌÂæ¼þ¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌý±ø¤ì¤ä¿å¹¤¤Ë¡£¿Í¤Î¼ê¤Ç¥´¥·¥´¥·¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì1¤Ä¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë³Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¡Ú·ãÍî¤Á¤¯¤ó¡Û¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÅÅÆ°¥Ö¥é¥·ÍÑ¤¹¤¤Þ¥Ö¥é¥·¡×¤âÊØÍø¤½¤¦¡£Íá¼¼¤Î¥µ¥Ã¥·¤ä¿åÀö¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¯¤ÆÎÏ¤Î¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¡£
¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤¤¡Ö¡Ú·ãÍî¤Á¤¯¤ó¡Û¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÅÅÆ°¥Ö¥é¥·¡×¡£º£Ç¯¤ÎÂçÁÝ½ü¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤ÎÁÝ½ü¤Þ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£