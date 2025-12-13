¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª Ë¬ÆüµÒ¤â¹ñÆâµÒ¤â²÷Å¬¤ËÇã¤¨¤ë¿·Çä¾ì
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï12·î6Æü¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡×¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆ±Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¤ÎÍèÅ¹µÒ¤Ë¡¢²÷Å¬¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤ÎÇã¤¤ÊªÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤ä¤ª¼ò¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò²¼ÁØ¥Õ¥í¥¢¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍèÅ¹µÒ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦Çä¤ê¾ì¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥á¥é¤ä´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ï3³¬¤Ë¡¢ÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ï2³¬¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¡£ÈþÍÆ²ÈÅÅ¤È²½¾ÑÉÊ¤òÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤È¤â¤Ë¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤ÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëº¤¤ê¤´¤È¤òÈÎÇä°÷¤ËÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1³¬¤Ë¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äÎ¹¹Ô¾®Êª¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¤Û¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯Çã¤¤¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÇä¤ê¾ì¤ò3ÇÜ¤Ë³ÈÂç¡£¤ªÅÚ»ºÉÊ¤äÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÉÊÂ·¤¨¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÆâÎ¹¹ÔµÒ¤ä´ûÂ¸¤ÎÍèÅ¹µÒ¤â¡¢Çã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ÎÀìÌç¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤¿¡£¸¤¤äÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ä¥¦¥µ¥®¡¢Ä»¡¢µû¡¢µµ¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¤äÍÑÉÊ¤â¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¤³¦Åª¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ê¥ó¡×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿©»öÎÅË¡¿©¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢12·î6Æü¡Á12Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×4Å¹ÊÞ¡Ê¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ëÅ¹¡¢¥¢¥ê¥ªÈ¬ÈøÅ¹¡¢¹âÄÐºåµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥á¡¼¥«¡¼¤Î»ØÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ôÆ±»þ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÀÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¡¢3ÅÀÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç15¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡Ö¤Þ¤È¤á³ä¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÅ¹°÷¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Áª¤Ù¤ë
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆ±Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¤ÎÍèÅ¹µÒ¤Ë¡¢²÷Å¬¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤ÎÇã¤¤ÊªÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤ä¤ª¼ò¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò²¼ÁØ¥Õ¥í¥¢¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍèÅ¹µÒ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦Çä¤ê¾ì¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÇä¤ê¾ì¤ò3ÇÜ¤Ë³ÈÂç¡£¤ªÅÚ»ºÉÊ¤äÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÉÊÂ·¤¨¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÆâÎ¹¹ÔµÒ¤ä´ûÂ¸¤ÎÍèÅ¹µÒ¤â¡¢Çã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ÎÀìÌç¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤¿¡£¸¤¤äÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ä¥¦¥µ¥®¡¢Ä»¡¢µû¡¢µµ¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¤äÍÑÉÊ¤â¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¤³¦Åª¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ê¥ó¡×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿©»öÎÅË¡¿©¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢12·î6Æü¡Á12Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×4Å¹ÊÞ¡Ê¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ëÅ¹¡¢¥¢¥ê¥ªÈ¬ÈøÅ¹¡¢¹âÄÐºåµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥á¡¼¥«¡¼¤Î»ØÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ôÆ±»þ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÀÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¡¢3ÅÀÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç15¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡Ö¤Þ¤È¤á³ä¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£