ファーウェイ・ジャパンは、イヤーカフ型イヤホン『HUAWEI FreeClip 2』のクラウドファンディングを「GREEN FUNDING」にて先行して公開し、支援受付を開始した。

【画像】ブルーとブラックを用意 本体外観

『HUAWEI FreeClip 2』は前モデル『HUAWEI FreeClip』から装着感と音質を改善したモデルだ。外側の素材を液体シリコーンに変えることで柔らかくなり、本体も片側約5.1gと軽くなった。さらに自社開発のデュアル振動板ドライバーを搭載することで最大音量が約2倍となり、より迫力と臨場感を出すことが可能になった。

また前モデルに引き続き音漏れを防ぐ逆音波システムも導入されている。また環境によって音量を自動調整する適応音量機能もあるため、音漏れの心配をせずに音楽が楽しめる。

耳の後ろの「コンフォートビーンズ」での操作に関しても新たにスライド操作が追加され、音量調整や曲送りといった操作ができるようになった。加速度センサーと自社開発のAIアルゴリズムによるタッチコントロール操作によって、高精度に識別できる。

他にもイヤホンの左右に違いがない仕様や、約9時間の連続再生が可能なバッテリー、IP57防塵防水などの機能が搭載されている。

カラーバリエーションはブルーとブラックの2つ。クラウドファンディングの受付期間中は、早割価格が適用されている。市場想定価格は27,280円（税込）だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）