【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信

「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用シューティング「Highguard」が発表された。2026年1月26日に発売を予定し、基本プレイ無料。

「Highguard」は「Apex Legends」と「Titanfall」のクリエイターによる新作PvPシューター。3人でチームを組み馬に乗って移動しつつ、銃やスキルなどを駆使して敵と戦う。敵の拠点を破壊することも目的になっているなど、様々な要素が盛り込まれた作品になっている。

キャラクターがスキルを持っていたり、フィールド上の建造物を破壊できたりと、公開された映像を見る限りでも様々な戦術を取れることが伺える。

【THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream (Today - 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT)】