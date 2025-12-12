リリースで発表

J2の藤枝MYFCは12月12日、槙野智章氏が新監督に就任することを正式発表した。

槙野氏は明治安田Jリーグ百年構想リーグならびに2026-27シーズンよりチームを指揮する。

槙野氏は広島県出身の38歳。サンフレッチェ広島ユースを経て、同クラブでプロキャリアをスタートさせた。その後、FCケルン（ドイツ）、浦和レッズ、ヴィッセル神戸でプレーし、2022シーズンをもって現役を引退した。

現役時代の通算出場成績は、J1リーグで415試合46得点、J2リーグで41試合7得点。国際舞台ではAFCチャンピオンズリーグ（ACL）で56試合5得点、FIFAクラブワールドカップ（W杯）に2試合に出場した実績を持つ。また、日本代表としても2009年から2019年までプレーし、国際Aマッチ38試合に出場して4得点をマーク。2018のW杯ロシア大会にも1試合出場している。

指導者としては、23年に品川CCセカンド監督、24年から今年までは品川CCトップチーム監督を務めていた。日本サッカー協会Proライセンスを保有している。

槙野監督のコメントは以下のとおり。

「この度、藤枝MYFCの監督に就任しました。サッカーと時間（とき）を刻む蹴球都市である藤枝の地で、Jリーグの監督としてのキャリアをスタートできることを心から嬉しく思います。100年を超える蹴球愛に溢れた伝統を持つ藤枝という街、サポーター、関わるすべての人々がまだ見られていない新しい景色を皆さんと共に見られるように、監督として魂を込めて、情熱を注いでいきます。僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」（FOOTBALL ZONE編集部）