きのう、山形市の惺山高校に刃物を持った女が侵入し現行犯逮捕された事件で、女は容疑を認める供述をしていることがわかりました。

【画像】包丁を持つ女 警察が確保する瞬間 侵入した高校

窓際に立つ赤い服を着た女。手には刃物のようなものが見えます。

こちらは逮捕直後でしょうか。警察官に囲まれている様子が確認できます。

この事件はきのう午後３時過ぎ、山形市城西町の惺山高校に刃物を持った女が侵入したもので駆け付けた警察官が女を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。

■当時の詳細な"現場"

女は自称、新庄市千門町に住む３８歳で女は柄から刃の先端までの長さが６センチ以上の包丁を２本持っていました。１本は手に持ち、もう１本はバッグに入れていたということです。

その後の取材で女は警察の調べに対し容疑を認める供述をしていることがわかりました。

学校内には生徒がいましたが、校内放送や教員の指示で教室に避難しけが人はいませんでした。

校内にいた生徒「最初はびっくりしてすごく怖かったけど１時間後くらいに捕まったという放送を聞いて安心したがやはり怖さが残っている」

警察が動機や犯行に至ったいきさつとともに女に責任能力があるかも含め調べています。