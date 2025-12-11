新しい年の始まりには「今年こそ頑張るぞ！」と思ったはずなのに、気づけばもう1年が終わろうとしている。「今年、自分は何を達成できたんだろう……」と不安になる人もいるのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが、振り返りです。自分の成果や課題をはっきりさせることで、漠然とした不安を次の行動へ変える手助けをしてくれます。将来の目標設定にも役立つため、ビジネスはもちろん、勉強やダイエットなどにも活用できます。

しかし、いざ振り返ろうと思っても、どこから手をつけたらいいのか分からないと感じる人も多いはずです。

そこで本記事では、振り返りのフレームワークを実践例とともに紹介します。フレームワークごとにおすすめの活用シーンもまとめたので、自分に合う方法を見つけて活用してみてください。

フレームワーク1：KPT法

最初に紹介するのは、KPT法です。KPTとは、「Keep・Problem・Try」の頭文字で、この3つに分けて振り返りを行います。

振り返りに関する著書をもつ天野勝さんは、「改善したい対象に対して、Keep（続けること）、Problem（不満点）、Try（試すこと）と順に考えを進めることで、改善のループを実現」できると述べています。*1

つまり特定のテーマに関して、いいことと改善点、そして改善のための案を出すのです。考えることは大きく3つだけなので、シンプルなのが魅力。

また、テーマを深掘りする方法なので、対象は広げすぎないことが大切です。たとえば「人生」や「1年間」ではなく、「今月の仕事」「1年間の運動習慣」など、範囲を絞る方が効果が出やすくなります。

おすすめシーン



実践1：フォーマットの準備

転職活動、習い事、運動習慣など、特定の行動の改善 ダイエットや資格勉強など、明確な目標の定期振り返り 1週間～1か月の短期的な振り返り

ここからは、筆者の実践を交えながらKPT法の使い方を紹介します。紙とペン、またはエクセルを用意しましょう。今回は、A5サイズの横向きノートを使い、1年間のライティング業務を振り返ってみます。

まずはノート上部に、振り返りのテーマを書きましょう。天野さんはテーマを明記すると、「何のためにふりかえるのか明確になるため、思考のベクトルが揃いやすくなり、意見が脱線するのを防ぐ」と述べています。*1

次に、ページを縦に2列、そして左の列のみ上下に区切って、3つの枠をつくります。左上にKeep、左下にProblem、右にTryと見出しを書いておきましょう。

実践2：Keepを書く

フォーマットができたら、左上の「Keep」から埋めていきます。

天野さんによると、ここに書くのは「今やっていて、これからも続けること」。分かりやすくするため、「『～する』という動詞形式で具体的に書くのが基本」だそうです。*1

また、コツは 「どんな些細なことでもよいので」書き出すこと。「良い行動というのは、無意識に行っていることが多い」と天野さんは言います。*1

振り返りというと、つい反省や課題に意識が向きがちですが、まずは成功したことや褒められた行動を思い出し、続けたい習慣を書き出しましょう。

実践3：Problemを出す

続いては左下の「Problem」。ここでは、課題や改善すべきことを書きます。

「現在発生している問題だけではなく、将来的に発生しそうだと感じる問題(リスク)について」も書いていいと言う天野さん。書きづらい時は「『不満に感じていること』『工夫できそうなところ』などのように表現を変える」と、考えやすいそうです。*1

筆者は「心配なこと」「こうすればよかった」と思うことも書いてみました。

課題だけでなく、その原因についても考えましょう。「なぜ問題が起きたのか？」「何がネックだったか？」といった角度から、原因を深掘りします。今回は、課題と原因が見やすいように矢印で階層を付けて整理しました。

実践4：Tryを出す

最後に右側の「Try」を書きます。こちらも具体的な行動に結び付けられるように、具体的かつ動詞形式で書くのがポイントです。*1

Tryには、次のような内容が含まれます。*1

新たに始めること これまでやってきたことを「やめる」行動 「これを行えば、今よりもよい状態になるのではないか」というひらめき Keepをより強化するような「改善案」 Problemに対する「改善案」

天野さんは「この欄に書くのはあくまでも『試したいこと』であり、『実施しなくてはならないこと』ではありません」と強調しています。*1

すべて実行する必要はないので、思いついたことを気軽に書き留めましょう。完成イメージは次の通りです。

フレームワーク2：ライフホイール（バランスホイール）

次に紹介するのは、ライフホイール（バランスホイール）です。自己啓発やコーチングの先駆者とされるアメリカの教育家、ポール・J・マイヤーさんが1960年代に原案を考えたと言われています。*2

心理学者でコンサルタントのジェレミー・サットンさんは、ライフホイールを「家族、友人、健康、職場環境、精神など、生活のさまざまな側面を認識し調整することで、全体的な幸福感を高めるツール」だと説明します。*2

仕事・家族・健康など、人生をいくつかのカテゴリーに分け、それぞれにスコアをつけて振り返るのがライフホイールの特徴です。スコアの差を見ることで改善したい部分が分かり、ワークライフバランスの充実に役立つでしょう。

おすすめシーン



実践1：カテゴリーを決め、シートをつくる

1年の大まかな振り返り 転職、結婚、引っ越しなど大きな選択の前 ワークライフバランスを整えたい時 年末年始や誕生日などの節目

ライフホイールは、主に次の8～10項目で構成されます。*2

お金 キャリアと仕事 健康とフィットネス 娯楽 環境（家庭／職場） コミュニティ（人間関係） 家族と友人 恋愛とパートナー 個人の成長と学習 宗教

すべてを評価してもいいですし、7～8個に絞っても構いません。選んだ項目に対して10段階で点数をつけ、シート（ホイール）にまとめます。今回はWordのグラフ機能から、「レーダー」を選んで作成しました。

実践2：シートを見て振り返り

ライフホイールを見ながら、振り返りを行います。心理学者のジェレミー・サットンさんによると、次の質問を通して考えるとよいそうです。*2

ホイールの形状を見て、どう感じますか？ 内輪の形状をどのように変更しますか? どのカテゴリーを最も改善したいですか? 各分野でスコアを向上させるには何が必要ですか? あなたの満足度に最も大きな影響を与える小さなステップは何でしょうか?

たとえば筆者の場合、2025年は勉強に時間を割けず成長を感じにくい1年だったため、「成長・学習」のスコアを0と評価しました。また運動習慣も途絶えがちだったため、スコアは4と低め。今後は勉強や運動の時間を確保し、改善したいと考えています。

このように、スコアの理由を分析し、課題や不満、改善案を書き出すことで、より具体的な振り返りができそうです。

未来のために振り返りをしよう

「振り返り」と聞くと、つい改善点や後悔ばかりに目が行きがちですが、振り返りは自分の成果を確認し、今後の方針を立てるためのものです。

また、振り返りを行ったノートやデータは残しておき、時間をおいて見返すのもおすすめ。1年の始まりや新しい習慣を始めるときの、目標設定にも役立ちます。

「今年も何もできなかった」「なんとなく日々が過ぎてしまう」という人ほど、ぜひ振り返りを取り入れてみてください。今回紹介したフレームワークを活用することで、短時間でも効果的な振り返りができるはずです。



*2 Positive Psychology｜The Wheel of Life: How to Apply It in Coaching 参考文献*1 永和システムマネジメント｜ プロジェクトファシリテーション実践編 ふりかえりガイド *2 Positive Psychology｜The Wheel of Life: How to Apply It in Coaching

文・写真：藤真唯