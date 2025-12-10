Mrs. GREEN APPLE、冬のドイツで“3人だけのクリスマスパーティー”「アナザースカイ」1時間SP出演
【モデルプレス＝2025/12/10】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架）が、12月20日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜※20日は1時間スペシャル）に出演。冬のドイツでロケを行い、3人だけのクリスマスパーティーを開催する。
【写真】ミセスメンバー、イルミデートのお相手を顔出し公開
今回のゲストは、毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているというMrs. GREEN APPLE。デビュー10周年を迎えた2025年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティーを開く。フランクフルトに到着した3人はドイツを代表する名所や文化に触れ、伝統料理を味わうなどドイツを堪能。さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着。大森は「哲学」、若井は「サッカー」、藤澤は「フルート」にまつわる場所を訪れる。
最後は3人揃ってクリスマスマーケットへ。3人だけのクリスマスパーティーで、メンバーそれぞれの今の想いと、これから見据える未来を紐解く。
「Google Pixel presents ANOTHER SKY」は、「忘れられない空がある」というコンセプトのもと、多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、ＭＣがゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストの更なる本音や裏話を引き出していく。（modelpress編集部）
・タイトル ：Google Pixel presents ANOTHER SKY SP
・放送枠：12月20日（土）よる11時〜12時
・MC：今田耕司、堀田真由
・ゲスト：Mrs. GREEN APPLE
【Not Sponsored 記事】
◆ミセス、3人だけのクリスマスパーティー開催
◆日テレドキュメンタリー「ANOTHER SKY」
◆番組情報
