世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、以前より話題となっていた「埋蔵金」の中身について具体的な内容を明かした。

Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

12月9日の放送回では、世界各国で年間300ステージをこなし、1公演の契約額が数千万円とも噂されるプリンセス天功が登場。天功は今年1月、自身の莫大な資産を日本のどこかに埋めたと公表し、大きな話題となっていた。



天功は、埋蔵金の具体的な金額について「1カ所に20億円って言われてるんですけど、実はもっと」と明かしている。埋蔵を開始したのは22年前からで、現在全国6カ所に埋めているという。

スタジオから「埋めた時の状態は紙幣なんですか？ それとも金（きん）とかなんですか？」と質問が上がると、天功は「お金と、金と、それからダイヤモンドの原石とかダイヤ。あと土地の権利書」と、埋蔵金の中身を告白した。さらに、番組では埋蔵金の実物写真が公開される一幕もあった。