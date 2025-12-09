オリラジ中田の子育て方針を妻・福田萌が明かす「お小遣いも…」
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#14が、5日に配信された。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
○中田敦彦の子育て方針
番組では、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦の妻で、タレントの福田萌に密着。4年前に家族でシンガポールに移住し、現在は12歳の長女、8歳の長男、1歳11カ月の二男の3人の子を持つ母として子育てに奮闘している。
自身の子育てについては「こうしなさい! ああしなさい!」とは言わないようにしよう、と夫・中田と決めているという福田。
また、「お小遣いも、うちは子供からリクエストがあって渡してるけど、夫は“時給みたいな感じで、この労働をしたらこのくらいのお金をあげる、というのは労働者マインドしか育たない。だから、たとえば大きいお金を出さないといけない時も、納得できるように説明してごらん”って言ってます」と中田の子育て方針を明かし、スタジオのMEGUMIも「いいお父さんだね」とうなずいた。
さらに、中田は福田が二男の出産を控えていたとき、子供二人と三人だけで暮らしていた時期があるそうで、「あの時パパは、ワンオペや出産前のプレッシャーの中で頑張っていた」と福田と長女は当時を回想。当事者ながら深く理解を示す長女に、「娘と話していると、たまにママ友としゃべってるのかなって思う時がある」と福田は長女の成長ぶりに微笑んだ。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
シンガポール移住の福田萌「パパは来た事ない」中田敦彦抜きで訪れる場所とは？- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) December 6, 2025
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
