¾Íè¡¢Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¤½¤ÎÁ°¤ËÆüËÜ¤ò¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¿¤¤¡ªYOU¤ò½±¤Ã¤¿»îÎý¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë ¤³¤ì¤¬YOU¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼SP¡ª¡×¡£ÆÃÊÌ¤À¤é¤±¤Î95Ê¬¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¾Íè¡¢Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¤½¤ÎÁ°¤ËÆüËÜ¤ò¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¿¤¤¡ª¡õ¡È°ËÀª¤¦¤É¤ó¡ÉÇú¿©½÷»Ò
À¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤«¤éÍè¤¿¥È¥à¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¡£
2021Ç¯¤Ëº¸Â¤òÀÚÃÇ¡¢±¦Â¤âÉ¨¤«¤é²¼¤ËËãáã¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÀÔ¿ñ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÀèÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£º¸Â¤ÏµÁÂ¤Ç¡¢±¦Â¤âËãáã¾õÂÖ¤À¤è¡£Êâ¤¯»þ¤Ï¾ó¤äÊâ¹Ô´ï¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£3Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦Â¤â¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾É¾õ¤Î°²½¤ò´í×ü¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ø¡©
ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÂ¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤ËÆüËÜ¤òÊâ¤¤¿¤¤¡ª ¤À¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ï1ÅÙ¤¤ê¤À¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍèÆü¤Ï30Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10Æü´Ö¤ÇÅìµþ¡¦µþÅÔ¤ò°ì¿ÍÎ¹¤¹¤ëÂçËÁ¸±¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ©Ãå·èÄê¡ª
¸åÆü¡¢µþÅÔ¤Ç¥È¥à¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¡£¡ÖÊâ¤±¤ÐÊâ¤¯¤Û¤ÉÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢Â¤ÏÀä¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤º¤Ïº·²åÍò»³±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¡£Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤¤»¤»¤é¤®¤Ë¤â´¶Æ°¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¥È¥à¤µ¤ó¡£20Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤ÅÏ·î¶¶¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦µþÅÔ¤é¤·¤¤·Ê´Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¯¤ë¡£
1»þ´Ö¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µÙ·Æ¥¿¥¤¥à¡£Àî´ß¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤ò¤ª¤í¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏµÁÂ¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡ÖÊâ¤¯¤¿¤Ó¤ËËà»¤¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¡£¤â¤·½ý¸ý¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¡×¡£µÁÂ¤ÈÂ¤¬»¤¤ì¤Æ½Ð·ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤á¤Ê¥±¥¢¤¬É¬¿Ü¤À¤½¤¦¡£º£¤Î¤È¤³¤íÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆ½ÐÈ¯¡ª
¥È¥à¤µ¤ó¤Ï1987Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥À¥Ì¡¼¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¤Î»ø±Ç²è¹¥¤¡£»ø¤äÇ¦¼Ô¤¬½ÓÉÒ¤ËÆ°¤¯»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢ÇØ·Ê¤Ë±Ç¤ë¸Å¤¤ÆüËÜ¤Ë¤âÆ´¤ì¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢16ºÐ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢º¸¤ÎÂ¼ó¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤â²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÀÔ¿ñ¤ËÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¤ÎËãáã¤Ï½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤ê¡¢22ºÐ¤«¤é2ÅÙ¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤¬²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
4Ç¯Á°¡¢¤Ä¤¤¤Ëº¸Â¤òÀÚÃÇ¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«»¦¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤óÄì¤ÇÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦µ¤ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ1Æü¤ÎÊâ¹Ô¿ô¤¬1000Êâ°Ê²¼¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ä¤Ã¤¿±¦Â¤â¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ÈÆü¡¹Æ®¤¦¥È¥à¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤Ï¹Ô¤Ã¤ÆÊâ¤¤¿¤¤¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤òÊâ¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¤«¤é¤¢¤Î»³¤Î¾å¤Ë¹Ô¤¯¤è¡£ËÍ¤ÎÂ¤Ï½àÈ÷ËüÁ´¤µ¡ª ¾å¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÉ¸¹â160m¤Î´äÅÄ»³¤ò»Ø¤µ¤·¡£»³Äº¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï120ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤«¤é¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï²÷Ä´¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞµÁÂ¤ÇÄº¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤«¡©
ÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ30Ê¬¡¢Â©¤â¹Ó¤¯ÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ù¥ó¥Á¤ÇµÙ·Æ¡£
¸ÆµÛ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¡¢ÊÒÂ¦¤Ë¤¢¤ë¼ê¤¹¤ê¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÓÃæ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤È¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ëÅÐ»³¼Ô¤«¤éÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³«»Ï¤«¤é50Ê¬¤Ç»³Äº¤ËÅþÃå¡£É¸¹â160m¤òÆ§ÇË¡ª
Èþ¤·¤¤µþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡ª ¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ð¥´¡¼¥ë¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë±î¤ÎÂç·²¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÍò»³¥â¥ó¥¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤¤¤ï¤¿¤ä¤Þ¡×¤ÏÌîÀ¸¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë120Æ¬¤¬À¸Â©¤¹¤ë¡¢YOU¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
¡ÖÀä·Ê¤ÈÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤È¥«¥ï¥¤¥¤±î¡¢°ìÀÐ»°Ä»¤À¤Í¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¸á¸å4»þ¤ËÌµ»ö²¼»³¤·¤¿¡£
µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÂçÈá³ÕÀé¸÷»û¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£»³ÅÐ¤ê¤¬Â³¤¯¤¬¡¢»û¤ËÅþÃå¤Ç¤¤¿¤éÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
»û¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ê¾å¤êºä¤Ø¡£¥È¥à¤µ¤ó¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤«¡Ä¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ²¼¤êºä¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·Â¤ËÁ´ÂÎ½Å¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡È²¼¤ê¡É¤³¤½ÉéÃ´¤ÏÁý¤¹¤Î¤À¡£
¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢20Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤¤¤ËµÙ·Æ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇµÁÂ¤ò³°¤·¤¿¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ú¤ÊÖ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£¤µ¤Ã¤¤Î»³¤Ç¤«¤Ê¤êÂ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¡¢¤³¤³¤ÇÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£
¤½¤Î»þ¡¢¥´¡¼¥ó¤È¾â¤Î²»¤¬¡ª ¡ÖÈþ¤·¤¤²»¤À¡£³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¡¢ÌÜ¤Ëµ±¤¤¬Ìá¤ë¡£¸Â³¦¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤è¡£¤ª»û¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¥È¥à¤µ¤ó¤ÏºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª
Êâ¤»Ï¤á¤Æ40Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Àé¸÷»û¤Ø¤ÎÅÐ¤ê¸ý¤¬½Ð¸½¡£Àé¸÷»û¤ÎÉ¸¹â¤ÏÌó100m¡£Ìó200ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤È¾å¤êºä¤¬Â³¤¯¡£Â©¤Ï¹Ó¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥¯¥Á¥ã¥Ï¡¼¥É¤À¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¤Þ¤¿¥´¡¼¥ó¤È¾â¤¬¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢Â¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ°¤À¤±¡£¾â¤Î²»¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢ÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ30Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾åÊý¤Ë»û¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¡¢¤â¤¦Êâ¤ß¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤¤¤ËÉ¸¹â100m¤òÆ§ÇË¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½»¿¦¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö½»¿¦¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»¿¦¤¬ÌÄ¤é¤¹¾â¤Î²»¤¬Êâ¤¯ÎÏ¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¾â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·Þ¤¨¾â¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÂçÈá³ÕÀé¸÷»û¤Ï¡¢1614Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿Áµ½¡¤Î»û¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢·úÎ©¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢Ï¼¤ÎÀî¤Î³«ºï¹©»ö¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÄ¤¤¦¤¿¤á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½»¿¦¤Î°ÆÆâ¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆ´¤ìÂ³¤±¤¿»û¤ÎÆâÉô¤Ø¡£¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ï¡Á¥ª¡×¤È´¶Ã²¤òÏ³¤é¤·¡¢´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÀÅ¤«¤Ë¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤À¤è¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤·Ã£À®´¶¤È´¶Æ°¤Ë¿»¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ800¡Á1000Ç¯Á°¤Î¸·¤«¤Ê´Ñ²»ÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿½»¿¦¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÇØÃæ¤Î¼ê½Ñ¤Îº¯¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ØÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿ÀÀ»¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Î¹¤Î¿¿°Õ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
½»¿¦¤Ï¤½¤ó¤Ê¥È¥à¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÊ©ÂË¤ÎÂÀ×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¤ä¹ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢Ê©ÂË¤ÎÂÀ×·¿¤Î¤ª¼é¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÊ©Áü¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¿Í¡¹¤¬ÇÒ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ©ÂË¤¬Êâ¤¤¤¿ÂÀ×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥È¥à¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤è¤êºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶²¤ì¤ºÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¡×¤È¥È¥à¤µ¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç1Æü1000Êâ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Êâ¿ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç12500Êâ¶á¤¯¤Ë¡ª Êâ¤¤¤Ã¤¿¥È¥à¤µ¤ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ì©Ãå¤Ï½ªÎ»¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÊ©¶µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¡¢µþÅÔ¤ÎÆîÁµ»û¤äÅìµþ¤ÎÀõÁð»û¤Ê¤É¡¢»û¤ò½ä¤Ã¤ÆÊâ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤½¤¦¡£10Æü´Ö¤ÎÂÚºß¤Ç¡¢Êâ¿ô¤Î¹ç·×¤Ï¤Ê¤ó¤È10ËüÊâ¤Ë¡ª ¥È¥à¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤òÊâ¤¤ËÍè¤Æ¤Í¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë ¤³¤ì¤¬YOU¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼SP¡ª¡×¡£ÆÃÊÌ¤À¤é¤±¤Î95Ê¬¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¾Íè¡¢Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¤½¤ÎÁ°¤ËÆüËÜ¤ò¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¿¤¤¡ª¡õ¡È°ËÀª¤¦¤É¤ó¡ÉÇú¿©½÷»Ò
À¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤«¤éÍè¤¿¥È¥à¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¡£
2021Ç¯¤Ëº¸Â¤òÀÚÃÇ¡¢±¦Â¤âÉ¨¤«¤é²¼¤ËËãáã¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÀÔ¿ñ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÀèÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£º¸Â¤ÏµÁÂ¤Ç¡¢±¦Â¤âËãáã¾õÂÖ¤À¤è¡£Êâ¤¯»þ¤Ï¾ó¤äÊâ¹Ô´ï¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£3Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦Â¤â¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾É¾õ¤Î°²½¤ò´í×ü¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ø¡©
ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÂ¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤ËÆüËÜ¤òÊâ¤¤¿¤¤¡ª ¤À¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ï1ÅÙ¤¤ê¤À¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍèÆü¤Ï30Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10Æü´Ö¤ÇÅìµþ¡¦µþÅÔ¤ò°ì¿ÍÎ¹¤¹¤ëÂçËÁ¸±¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ©Ãå·èÄê¡ª
¸åÆü¡¢µþÅÔ¤Ç¥È¥à¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¡£¡ÖÊâ¤±¤ÐÊâ¤¯¤Û¤ÉÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢Â¤ÏÀä¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤º¤Ïº·²åÍò»³±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¡£Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤¤»¤»¤é¤®¤Ë¤â´¶Æ°¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¥È¥à¤µ¤ó¡£20Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤ÅÏ·î¶¶¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦µþÅÔ¤é¤·¤¤·Ê´Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¯¤ë¡£
1»þ´Ö¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µÙ·Æ¥¿¥¤¥à¡£Àî´ß¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤ò¤ª¤í¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏµÁÂ¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡ÖÊâ¤¯¤¿¤Ó¤ËËà»¤¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¡£¤â¤·½ý¸ý¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¡×¡£µÁÂ¤ÈÂ¤¬»¤¤ì¤Æ½Ð·ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤á¤Ê¥±¥¢¤¬É¬¿Ü¤À¤½¤¦¡£º£¤Î¤È¤³¤íÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆ½ÐÈ¯¡ª
¥È¥à¤µ¤ó¤Ï1987Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥À¥Ì¡¼¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¤Î»ø±Ç²è¹¥¤¡£»ø¤äÇ¦¼Ô¤¬½ÓÉÒ¤ËÆ°¤¯»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢ÇØ·Ê¤Ë±Ç¤ë¸Å¤¤ÆüËÜ¤Ë¤âÆ´¤ì¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢16ºÐ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢º¸¤ÎÂ¼ó¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤â²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÀÔ¿ñ¤ËÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¤ÎËãáã¤Ï½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤ê¡¢22ºÐ¤«¤é2ÅÙ¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤¬²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
4Ç¯Á°¡¢¤Ä¤¤¤Ëº¸Â¤òÀÚÃÇ¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«»¦¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤óÄì¤ÇÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦µ¤ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ1Æü¤ÎÊâ¹Ô¿ô¤¬1000Êâ°Ê²¼¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ä¤Ã¤¿±¦Â¤â¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ÈÆü¡¹Æ®¤¦¥È¥à¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤Ï¹Ô¤Ã¤ÆÊâ¤¤¿¤¤¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤òÊâ¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¤«¤é¤¢¤Î»³¤Î¾å¤Ë¹Ô¤¯¤è¡£ËÍ¤ÎÂ¤Ï½àÈ÷ËüÁ´¤µ¡ª ¾å¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÉ¸¹â160m¤Î´äÅÄ»³¤ò»Ø¤µ¤·¡£»³Äº¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï120ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤«¤é¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï²÷Ä´¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞµÁÂ¤ÇÄº¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤«¡©
ÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ30Ê¬¡¢Â©¤â¹Ó¤¯ÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ù¥ó¥Á¤ÇµÙ·Æ¡£
¸ÆµÛ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¡¢ÊÒÂ¦¤Ë¤¢¤ë¼ê¤¹¤ê¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÓÃæ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤È¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ëÅÐ»³¼Ô¤«¤éÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³«»Ï¤«¤é50Ê¬¤Ç»³Äº¤ËÅþÃå¡£É¸¹â160m¤òÆ§ÇË¡ª
Èþ¤·¤¤µþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡ª ¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ð¥´¡¼¥ë¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë±î¤ÎÂç·²¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÍò»³¥â¥ó¥¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤¤¤ï¤¿¤ä¤Þ¡×¤ÏÌîÀ¸¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë120Æ¬¤¬À¸Â©¤¹¤ë¡¢YOU¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
¡ÖÀä·Ê¤ÈÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤È¥«¥ï¥¤¥¤±î¡¢°ìÀÐ»°Ä»¤À¤Í¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¸á¸å4»þ¤ËÌµ»ö²¼»³¤·¤¿¡£
µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÂçÈá³ÕÀé¸÷»û¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£»³ÅÐ¤ê¤¬Â³¤¯¤¬¡¢»û¤ËÅþÃå¤Ç¤¤¿¤éÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
»û¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ê¾å¤êºä¤Ø¡£¥È¥à¤µ¤ó¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤«¡Ä¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ²¼¤êºä¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·Â¤ËÁ´ÂÎ½Å¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡È²¼¤ê¡É¤³¤½ÉéÃ´¤ÏÁý¤¹¤Î¤À¡£
¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢20Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤¤¤ËµÙ·Æ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇµÁÂ¤ò³°¤·¤¿¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ú¤ÊÖ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£¤µ¤Ã¤¤Î»³¤Ç¤«¤Ê¤êÂ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¡¢¤³¤³¤ÇÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£
¤½¤Î»þ¡¢¥´¡¼¥ó¤È¾â¤Î²»¤¬¡ª ¡ÖÈþ¤·¤¤²»¤À¡£³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¡¢ÌÜ¤Ëµ±¤¤¬Ìá¤ë¡£¸Â³¦¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤è¡£¤ª»û¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¥È¥à¤µ¤ó¤ÏºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª
Êâ¤»Ï¤á¤Æ40Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Àé¸÷»û¤Ø¤ÎÅÐ¤ê¸ý¤¬½Ð¸½¡£Àé¸÷»û¤ÎÉ¸¹â¤ÏÌó100m¡£Ìó200ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤È¾å¤êºä¤¬Â³¤¯¡£Â©¤Ï¹Ó¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥¯¥Á¥ã¥Ï¡¼¥É¤À¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¤Þ¤¿¥´¡¼¥ó¤È¾â¤¬¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢Â¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ°¤À¤±¡£¾â¤Î²»¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢ÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ30Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾åÊý¤Ë»û¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¡¢¤â¤¦Êâ¤ß¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤¤¤ËÉ¸¹â100m¤òÆ§ÇË¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½»¿¦¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö½»¿¦¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»¿¦¤¬ÌÄ¤é¤¹¾â¤Î²»¤¬Êâ¤¯ÎÏ¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¾â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·Þ¤¨¾â¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÂçÈá³ÕÀé¸÷»û¤Ï¡¢1614Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿Áµ½¡¤Î»û¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢·úÎ©¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢Ï¼¤ÎÀî¤Î³«ºï¹©»ö¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÄ¤¤¦¤¿¤á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½»¿¦¤Î°ÆÆâ¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆ´¤ìÂ³¤±¤¿»û¤ÎÆâÉô¤Ø¡£¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ï¡Á¥ª¡×¤È´¶Ã²¤òÏ³¤é¤·¡¢´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÀÅ¤«¤Ë¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤À¤è¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤·Ã£À®´¶¤È´¶Æ°¤Ë¿»¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ800¡Á1000Ç¯Á°¤Î¸·¤«¤Ê´Ñ²»ÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿½»¿¦¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÇØÃæ¤Î¼ê½Ñ¤Îº¯¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ØÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿ÀÀ»¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Î¹¤Î¿¿°Õ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
½»¿¦¤Ï¤½¤ó¤Ê¥È¥à¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÊ©ÂË¤ÎÂÀ×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¤ä¹ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢Ê©ÂË¤ÎÂÀ×·¿¤Î¤ª¼é¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÊ©Áü¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¿Í¡¹¤¬ÇÒ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ©ÂË¤¬Êâ¤¤¤¿ÂÀ×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥È¥à¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤è¤êºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶²¤ì¤ºÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¡×¤È¥È¥à¤µ¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç1Æü1000Êâ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Êâ¿ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç12500Êâ¶á¤¯¤Ë¡ª Êâ¤¤¤Ã¤¿¥È¥à¤µ¤ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ì©Ãå¤Ï½ªÎ»¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÊ©¶µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¡¢µþÅÔ¤ÎÆîÁµ»û¤äÅìµþ¤ÎÀõÁð»û¤Ê¤É¡¢»û¤ò½ä¤Ã¤ÆÊâ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤½¤¦¡£10Æü´Ö¤ÎÂÚºß¤Ç¡¢Êâ¿ô¤Î¹ç·×¤Ï¤Ê¤ó¤È10ËüÊâ¤Ë¡ª ¥È¥à¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤òÊâ¤¤ËÍè¤Æ¤Í¡£