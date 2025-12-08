ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ö»ä¤À¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤·¤¿¤¤¡×...¤±¤ì¤É¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼Å±²ó¤Ï¡Ö»ÈÌ¿¡×¡¡»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î·è°Õ¸ì¤ë¤â³ØÎòÌäÂê¤Ï¥¹¥ë¡¼
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Ï¡¢¹ð¼¨Æü¤Î2025Ç¯12·î7Æü¤Ë»ÔÆâ¤ÇÂè°ìÀ¼¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤Î´°Á´Çò»æÅ±²ó¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿±¿Ì¿¡¢»ÈÌ¿¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ô¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¿Ìä¡Ö°ìÂÎ²¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
±éÀâ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤Î´°Á´Çò»æÅ±²ó¤òºÆÅÙÁÊ¤¨¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î»ö¶È¼Ô¤¬»Ô¤ËÂÐ¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿²ÏÀîÀêÍÑÉÔµö²Ä¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¡¢¾®ÌîÃ£Ìé¸µ»ÔÄ¹¤¬Æ±»ö¶È¼Ô¤È¡¢»Ô¤¬ºÛÈ½¤ËÉé¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö³ÎÌó½ñ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£
»ÔÄ¹ºß¿¦»þ¤Î8·î8Æü¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¡Ö°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼ÌäÂê¤â¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß·×²è¤â¿åÌÌ²¼¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿åÌÌ²¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ç°¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î»ØÅ¦¤¬À¯ºö²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÅ±²ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢»Ô¤«¤éÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÂÎ²¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤À¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¡Ê»ÔÄ¹¤ò¡Ë¤ä¤á¤Æ1²óÀÅ¤«¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢Æü¾ï¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ÆÀÅ¤«¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿±¿Ì¿¡¢»ÈÌ¿¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢2ÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±éÀâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±éÀâ²ñ¾ì¤Ë¤Ï»Ù±ç¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢±éÀâ¤Ë¤ÏÇï¼ê¤¬ÌÄ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö噓¤Ä¤¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ëÈ¿ÂÐÇÉ¤â¸½¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢°ËÅì»Ô¤Ï10·î27Æü¤Ë¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ø·¸Ë¡Îá¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï³«È¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½¾õ¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¡¢»ö¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼º¿¦¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ï12·î14Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¤Û¤«¡¢¸µ»ÔÄ¹¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¡¢¿ùËÜ·ûÌé»á¡¢Íø²¬Àµ´ð»á¡¢ÀÐÅçÌÀÈþ»á¡¢´äÞ¼´°Æó»á¡¢¹õÄÚÂ§Ç·»á¡¢ÂçÌî¶³¹°»á¡¢ÎëÌÚÆà¡¹»Ò»á¤Î·×9¿Í¤¬ÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£