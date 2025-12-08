¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¡ØLet Me Into Your Heart¡ÙTELASA¤Ç12·î17Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡¡¥¿¥¤·ÝÇ½³¦¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÏÃÂêºî
¡¡¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØLet Me Into Your Heart¡Ù¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë¤¬¡¢17Æü¤è¤êTELASA¤ÇËÜÊÔ¤è¤ê¤âÄ¹¤¤UncutÈÇ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¤Î·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤ËÂç½°±é·à¡È¥ê¥±¡¼¡É¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëBL¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥Jack¤ÈÈà¤Ë²Î¤ÈÍÙ¤ê¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥±¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼Jamakorn ¡ÊJa¡Ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ë·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢P.Picha¡Ê¡ØMemoir of Rati¡Ùºî¼Ô¡Ë¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¡È¥ê¥±¡¼¡É¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°á¾Ø¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÍÙ¤ê²Î¤¦¥¿¥¤¤ÎÅÁÅýÅªÉñÂæ·ÝÇ½¡£JackÌò¤òLeon Krittapod¡¢JaÌò¤òZaleng Pitchathee¤¬±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëBirdday Chirat ¤ÏZaleng¤È¼Â¤Î·»Äï¤Ç¡¢¶¦¤Ë¿Íµ¤¥ê¥±¡¼ÇÐÍ¥¡£¤Û¤«¡¢Âç½°²ÎÍØ¥ë¥¯¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×NEW COUNTRY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊNu¡¢Tintin¡¢Gig¡Ë¤Ê¤É¤â»²²Ã¤¹¤ë¡¢¥¿¥¤¤ÎÂç½°·ÝÇ½¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Cooper Phatthaphasit (¡ØMy Engineer¡Ù¼ç±é)¡¢ Atom Attsavaj (¡Ø7 Days Before Valentine¡Ù¼ç±é)¡¢Kim Thitisak (¡Ø°¦¤Î¹á¤ê¡ÁI Feel You Linger In The Air¡Á¡Ù½Ð±é)¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ëè½µ¿åÍË¸áÁ°0»þ¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
