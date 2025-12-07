¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥¢¥Ç¥ì¡¼¥ÉÀþ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900ULR·¿µ¡¤òÅêÆþ
¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥¢¥Ç¥ì¡¼¥ÉÀþ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900ULR·¿µ¡¤ÎÅêÆþ¤ò12·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-200LR·¿µ¡¤«¤éµ¡ºà¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900ULR·¿µ¡¤ÎÏ©ÀþÅêÆþ¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900ULR·¿µ¡¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö1¡Ý2¡Ý1¡×ÇÛÎó¤Ç32ÀÊ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö2¡Ý3¡Ý2¡×ÇÛÎó¤Ç28ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö3-3-3¡×ÇÛÎó¤Ç228ÀÊ¤Î·×298ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó15»þ´Ö¤ÎÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï14,000¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥¹¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢5ÅÔ»Ô¤Ë½¢¹Ò¡£¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É°Ê³°¤Î4ÅÔ»Ô¤Ë¤Ï4¥¯¥é¥¹À©¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹A380·¿µ¡¤ä¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777·¿µ¡¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÁ´5ÅÔ»Ô¤Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤¿¿·»ÅÍÍ¤Îµ¡ºà¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯ÃåÏ©Àþ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤ºÂÀÊÍøÍÑÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¢£¥À¥¤¥ä
EK440¡¡¥É¥Ð¥¤¡Ê02¡§00¡Ë¡Á¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡Ê20¡§50¡Ë
EK441¡¡¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡Ê22¡§50¡Ë¡Á¥É¥Ð¥¤¡Ê05¡§20+1¡Ë