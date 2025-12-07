¡Ú¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Û¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯Âè6ÃÆ¡Ö¹ì¿Ï¤Èµ¡¹Ã¤ÎÌÁÍ§¡×¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¢¡¼¥¹¥¬¥í¥óÅÐ¾ì
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯Âè6ÃÆ¡Ö¹ì¿Ï¤Èµ¡¹Ã¤ÎÌÁÍ§¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä·èÄê¡ª¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¿Íµ¤¥á¥«¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¬¡¼¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¥í¥ó¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖBP¡×¡Ë¤ÎÂè6ÃÆ¡Ö¹ì¿Ï¤Èµ¡¹Ã¤ÎÌÁÍ§¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¦¥Ç¥Ã¥¥±¡¼¥¹¤¬2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAGF2025 Blue Stage ULTRAMAN CARD GAME THE LIVE¡×¤Ë¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
BP06¡Ö¹ì¿Ï¤Èµ¡¹Ã¤ÎÌÁÍ§¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥«¡¼¥É¸ú²Ì¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¥²¡¼¥à¤ò½øÈ×¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖLv2¡×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¿·ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤È¤â¤ËÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ëËÉ±Ò¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯·²¤¬¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥á¥«¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¤Î¥²¡¼¥àÀ¤òÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ç¥Ã¥01 ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡õ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÆÃ¶õµ¡1¹æ ¥»¥Ö¥ó¥¬¡¼¡×¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö23¼°ÆÃ¼ìÀï½Ñµ¡¹Ã½Ã ¥¢¡¼¥¹¥¬¥í¥ó¡×¤¬¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥á¥«¤È¤·¤Æ½é»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¥«¡¼¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¥í¥ó¡×¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤«¤é¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¸ú²Ì¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀïÎ¬À¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Í·¤Ó¤´¤¿¤¨¤¬Áý¤·¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¡¢È¯É½¤·¤¿ÅÐ¾ì¥«¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ºîÉÊ¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡ÖºÇ¶¯¡ªºÇÂ®¡ª¡ª¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¡¼¥É¤¬¼ýÏ¿Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¼ýÏ¿¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥¢¡ÊRRR¡Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Lv3¤ÈLv7¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤Î¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃÆ¤«¤é¿·¤¿¤ËLv2¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£
ËÜÃÆ¤ÇLv2¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥¢¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É ¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥Ç¥Ã¥¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤¹¤ë¡¢¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜÃÆ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢PR¥«¡¼¥É¡ÖÆó¼¡¸µ²ø½Ã ¥¬¥ô¥¡¥É¥ó¡ÊA¡Ë¡×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥Ó¡¼¥È¥ë¤¬¶õ¤òÈô¤Ö¤Ê¤«¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ô¥¡¥É¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¿·¥¹¥ê¡¼¥Ö¤â3¼ïÎàÅÐ¾ì¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¼¥Ã¥È¥é¥¤¥¶¡¼¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖUltra Z Riser¡Ë¡×¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¥ì¥¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖBlazar Brace¡×¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¿·¤·¤¯¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¥«¡¼¥É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖSky Blue¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¿·¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥«¡¼¥É¤òºÌ¤í¤¦¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ç¥Ã¥¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥«¡¼¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼ýÇ¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¥ì¥Ã¥É¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ã¥¤´¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
³Æ¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¡¦´á¶ñÅ¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÀìÌçÅ¹ ¤Û¤«¤Ë¤Æ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡ÊC¡Ë±ßÃ«¥×¥í
¡ù¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖBP¡×¡Ë¤ÎÂè6ÃÆ¡Ö¹ì¿Ï¤Èµ¡¹Ã¤ÎÌÁÍ§¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¦¥Ç¥Ã¥¥±¡¼¥¹¤¬2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAGF2025 Blue Stage ULTRAMAN CARD GAME THE LIVE¡×¤Ë¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿·ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤È¤â¤ËÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ëËÉ±Ò¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯·²¤¬¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥á¥«¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¤Î¥²¡¼¥àÀ¤òÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ç¥Ã¥01 ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡õ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÆÃ¶õµ¡1¹æ ¥»¥Ö¥ó¥¬¡¼¡×¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö23¼°ÆÃ¼ìÀï½Ñµ¡¹Ã½Ã ¥¢¡¼¥¹¥¬¥í¥ó¡×¤¬¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥á¥«¤È¤·¤Æ½é»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¥«¡¼¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¥í¥ó¡×¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤«¤é¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¸ú²Ì¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀïÎ¬À¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Í·¤Ó¤´¤¿¤¨¤¬Áý¤·¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¡¢È¯É½¤·¤¿ÅÐ¾ì¥«¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ºîÉÊ¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡ÖºÇ¶¯¡ªºÇÂ®¡ª¡ª¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¡¼¥É¤¬¼ýÏ¿Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¼ýÏ¿¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥¢¡ÊRRR¡Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Lv3¤ÈLv7¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤Î¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃÆ¤«¤é¿·¤¿¤ËLv2¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£
ËÜÃÆ¤ÇLv2¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥¢¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É ¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥Ç¥Ã¥¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤¹¤ë¡¢¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜÃÆ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢PR¥«¡¼¥É¡ÖÆó¼¡¸µ²ø½Ã ¥¬¥ô¥¡¥É¥ó¡ÊA¡Ë¡×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥Ó¡¼¥È¥ë¤¬¶õ¤òÈô¤Ö¤Ê¤«¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ô¥¡¥É¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¿·¥¹¥ê¡¼¥Ö¤â3¼ïÎàÅÐ¾ì¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¼¥Ã¥È¥é¥¤¥¶¡¼¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖUltra Z Riser¡Ë¡×¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¥ì¥¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖBlazar Brace¡×¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¿·¤·¤¯¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¥«¡¼¥É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖSky Blue¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¿·¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥«¡¼¥É¤òºÌ¤í¤¦¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ç¥Ã¥¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥«¡¼¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼ýÇ¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¥ì¥Ã¥É¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ã¥¤´¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
³Æ¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¡¦´á¶ñÅ¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÀìÌçÅ¹ ¤Û¤«¤Ë¤Æ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡ÊC¡Ë±ßÃ«¥×¥í