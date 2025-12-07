ダルビッシュら育てた佐藤義則氏が解説…低めへの制球力を生む「踏み出し足」の使い方

多くの少年野球のピッチャーに見られるのが、手先でボールをコントロールしようとすることだ。しかし、通算165勝を挙げた元投手で、ダルビッシュ有（パドレス）や田中将大（巨人）ら名投手を育てた佐藤義則さんは、「踏み出し足の使い方が重要」だと指摘。前足が上手く使えていないことが、コントロールが定まらない原因の1つになるという。投手の理想である、低めのコースに強い球を投げるための“膝の使い方”を紹介する。

佐藤さんは近年の傾向として「つま先から（前足を）着くピッチャーがすごく多い」と感じているという。しかし、つま先着地だと体重移動のスピードを受け止めきれず、上半身が前に突っ込んだフォームになってしまう。傾斜のあるマウンドで、強く速い球を投げるには、“前足のブレーキ”が重要な役割となるという。

そのためにもステップ足は「ベタ足で着くか、踵から着く」ことが理想だと佐藤さん。それには前足を横向きに着地していくことが1つのコツで、「横向きで着地をすれば、つま先からは入れない」と解説する。

さらに重要なのが、着地後の膝の使い方だ。上半身の回転動作とともに膝も回しながら、投げる方向に向いたところで止めてあげる。「そうすると、ある程度、腕の位置が一定の場所で振れる。僕のコントロールは左膝でしていました」。膝の収まる位置が一定であれば、リリースポイントも安定するという。

田中も楽天1年目は「左膝が開いて投げてたために、ボールを長く持てず、低めのボールを強く投げられなかった」と振り返る。少年野球ではまだ難易度が高いが、下半身の使い方を見直すことは、手投げを防ぎ、制球力を高め、低めに強い投手になるための第一歩になるはずだ。（First-Pitch編集部）