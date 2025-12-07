エールディヴィジ 25/26の第15節 フォルトゥナ・シッタルトとアヤックスの試合が、12月7日02:45にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはクリストファー・ペテルソン（FW）、カイ・シールハイス（FW）、エドゥアール・ミシュ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのモハメッド・イハッタレン（FW）のアシストからカイ・シールハイス（FW）がヘディングシュートを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

29分、アヤックスが選手交代を行う。ワウト・ウェフホルスト（FW）からカスパー・ドルベリ（FW）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+6分アヤックスが同点に追いつく。フォルトゥナ・シッタルトの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

フォルトゥナ・シッタルトは後半の頭から選手交代。ヤスパー・ダールハウス（FW）からジャスティン ハブナー（DF）に交代した。

その直後の47分アヤックスが逆転。フォルトゥナ・シッタルトの選手によるオウンゴールにより1-2と逆転する。

さらに52分アヤックスが追加点。オスカル・グロフ（MF）のアシストからオーウェン・ワインダル（DF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

53分にフォルトゥナ・シッタルトのジャスティン ハブナー（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

60分にアヤックスのユーリ・バース（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アヤックスが1-3で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）はフル出場した。

