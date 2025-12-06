冬は「ブルーシャツ」こう着る！【GU】40・50代が真似したい！「重ね着コーデ」

爽やかな印象の「ブルーシャツ」は、どちらかというと春夏のイメージが強いアイテム。でも実は、冬のコーデにもすっとなじんでくれて、暗くなりがちな着こなしに明るさをプラスしてくれそうです。さまざまなカラーとも合わせやすく、レイヤードすればこなれた雰囲気になりそう。今回は【GU（ジーユー）】のブルーシャツを使った「重ね着コーデ」をご紹介します。冬のコーディネートにどう取り入れたらいいか迷っている人は、ぜひ参考にしてみて。

ふわふわセーターにインしてこなれカジュアル

【GU】「デニムオーバーサイズシャツ」\2,990

デニム素材のブルーシャツにセーターを重ねたカジュアルコーデ。デニムシャツとスポーティーなラインパンツの組み合わせでラフな雰囲気がありつつ、ふわふわ素材のセーターがほんのり可愛らしさをプラスしています。襟元と裾からブルーのシャツを覗かせるだけで、シンプルなカジュアルコーデもこなれて見えます。

上品コーデにカジュアルさをプラス

先に紹介したデニムシャツを上品コーデに合わせた着こなし。ツイード風のカーディガンやナロースカートなど、きれいめにまとめたスタイルにあえてデニムを入れることで、ほどよく抜け感のあるコーデに。上品すぎずカジュアルすぎない、ちょうど良いバランスがおしゃれ。いつものきれいめスタイルに、少し変化をつけたいときにもおすすめです。

淡いブルーシャツでダークトーンを明るく

【GU】「ドルマンスリーブシャツ（25年秋冬商品）」\2,490（税込）

ブルーシャツの中にタートルネックトップスを重ねて、暖かさとおしゃれ感を両方叶えられそうなスタイル。首元からタートルネックを少し覗かせることで、大人っぽくこなれた雰囲気に仕上がっています。グレーとブラックのダークトーンコーデに、淡いブルーのシャツがほどよいアクセントに。どれもベーシックなアイテムの組み合わせで、すぐに真似できそうなスタイルです。

鮮やかブルーシャツで冬コーデも爽やかに

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

ボーダー柄のトップスを鮮やかなブルーシャツに重ねた、爽やかな印象のコーデ。パキッとしたブルーとネイビーの組み合わせは冬の着こなしに明るさをプラスしてくれそう。裾や襟から覗かせたシャツがアクセントになり上品な雰囲気に。ナチュラルカラーのフレアスカートと合わせることで全体が軽やかにまとまり、大人女性にもぴったりの上品カジュアルスタイルに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N