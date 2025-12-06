お笑いタレントのバービー（４１）が、６日に更新された「クワバタオハラ」くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。２０２１年に結婚した一般男性とのなれそめを語った。

出会いは「実はインスタグラムのＤＭなんです」。「正直、ＤＭはちょこちょこいろんな方から来ていたんです。それはそれは卑猥なＤＭがすごかったんですよ」と告白。

そんななか、夫は「唯一卑猥じゃなかった。本当に普通の『メル友はじめまして』みたいなテンションできたんです。社会人同士のちゃんとしたあいさつができた」という。

さらに「別で出会い系アプリをめちゃめちゃやってたんで、文章を読み解く選球眼はあったんです。口が硬そうな感じがあった」と好印象だったようで「魔が差しまして１週間後に会いました」とぶっちゃけた。

第一印象は「タイプ・タイプじゃない関係なしに、モテそうな兄ちゃん来たぞみたいな。ラッキー」だったといい、そこから意気投合したそう。

その日、バービーは汗をかいて横の髪の毛から汗が垂れたそう。それを見て「『パフスリーブ（バービーが着ていた服）に汗染み込んじゃったね』って言ったんです」。このひと言でバービーは好きになり「私の中でその一言がすごい良かったんです。初対面で、芸能人にこの人は言うんだって思って、いいなぁと」と明かした。