360度どっから見てもXbox！

テレビゲームで神業が炸裂するのも、珍プレイが飛び出すのも、全てはコントローラーによる操作があってのこと。プレイヤーとゲームパッドは、一心同体と言っても過言ではありません。

Xboxのゲームパッドが履ける？

マイクロソフトの家庭用ゲーム機「Xbox」シリーズは、購入するとゲームパッドが付いてきます。ユーザーとしては手に馴染んだお馴染みのデバイスですが…このたびクロックスが、足に馴染むサンダル「Xbox Classic Clog」を発売しました。

Xbox and Crocs have teamed up to release limited edition controller-inspired clogs and game-centric Jibbitz charms. https://t.co/NWiPO52A2n - Xbox Wire (@XboxWire) November 24, 2025

マットブラックと差し色の緑でカッコ良いですし、ボタン類とジョイスティックの感じもトータルで再現度が高いです。

サンダルには定番の人気タイトル『Halo』『Fallout』『DOOM』『World of Warcraft』『Sea of​​ Thieves』をかたどったジビッツ（アクセサリー）が付属。好きなものを好きな位置に合体させられます。

Image: Microsoft

きっと魔改造する人が出てくる

クロックスはとにかくいろんなテーマやコラボのサンダルが作られますが、なーんか子供っぽい感じになっちゃうことも多い印象なんですよね。でもこの完成度は大人が履いても幼くなりません。

しかしこれ、魔改造でホントにゲーム可能にする猛者が現れそうですよね。きっとDIY系のユーチューバーが目を付けている…はず？

Source: X, Microsoft, Crocs via YANKO DESIGN