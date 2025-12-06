「M-1グランプリ2025」は、12月4日(木)の準決勝を経てついにファイナリスト9組が決定した。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれ！

史上最多となる11521組の漫才師の頂点を目指し、敗者復活組を加えた総勢10組が12月21日(日)の決勝戦で火花を散らす！

「M-1グランプリ 俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語」12/14放送

この決勝戦1週間前の12月14日(日)には、「M-1グランプリ 俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語」と題した事前特番が放送に！ 1万組を超えるエントリーの中には、個性豊かなバックグラウンドを持つ漫才師たちが多数！ その中から厳選した漫才師たちのロマンあふれるエントリー物語をお届けする。

司会は、「M-1グランプリ 2005」王者のブラックマヨネーズ！ VTRで紹介される出場者にどんなコメントをするのか？ また、この番組内では、決勝戦・敗者復活戦の審査員が発表される。ぜひご注目を！

「M-1グランプリ 俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語」

12月14日（日）ひる0時55分～午後1時55分 放送（ABCテレビ・テレビ朝日系）

出演：ブラックマヨネーズ、大仁田美咲（ABCテレビアナウンサー）ほか



ファイナリストたちの漫才に向き合う真の姿に密着したドキュメンタリー

「M-1グランプリ2025アナザーストーリー」12/28放送

史上最多11521組の頂点を目指し、死闘を繰り広げた王者やファイナリスト、ラストイヤー組たち…M-1戦士たちがただひたすらに己の信じる笑いと向き合う真の姿を捉えた「M-1グランプリ2025 アナザーストーリー」の放送が決定！ 12月28日(日)よる10時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで放送。ぜひご注目を。

「Ｍ-１グランプリ2025」

12月21日（日）放送 よる6時30分 ～10時10分

ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネット生放送

「M－1グランプリ2025 敗者復活戦」

12月21日（日）午後3時～夜6時30分

ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネット生放送

番組公式ＨＰ ：https://www.m-1gp.com/