º£²ó¤Ï¡¢ºÊ¤¬ÊÌµïÃæ¤ÎÉ×¤ËÎ¥º§¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤ÈÁ°¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡Ö·ëº§¤·¤Æ30Ç¯¶á¤¯¤¿¤ÄÉ×¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡ØÊÌµï¤·¤è¤¦¡£²¶¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÉ×¤ÏÎ¥º§¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÊÌµï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè½µÅÚÍË¤ËÉ×¤Ï¥¦¥Á¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÅÚÍË¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥Á¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿É×¤Ï¡Ø¤â¤¦²ñ¤¦¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¡ØÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌµï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢É×¤È¤ÏÁ°¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ¤³¤Î½÷À¤ÏÌµÉ½¾ð¤ÇÌµ¸ý¤ÊÉ×¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Î¥º§¤»¤º¸µÄÌ¤ê°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤«Î¥º§¤ò¤»¤º¤Ë¤¹¤àÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£