Â¤¤êÊý¤«¤éÊ¸²½¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ëÈ¸¡ÒÁ°ÊÔ¡Ó
Äó¶¡¡§Êõ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ª¼ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¼ò¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾ÆÃñ¤äËÜ¤ß¤ê¤ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ØÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼òÈ¸¡×¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÆüËÜ¼ò¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢²áµî¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÒÁ°ÊÔ¡Ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÂ¤¤êÊý¤«¤éÌ£¤ï¤¤¡¢°û¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤Î¸¶ÎÁ
¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¼ò¤ÎÆÃÄ§¡¢¸¶ÎÁ¤äÂ¤¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤Ï¡¢ÊÆ¤ÈÊÆ¹í¡Ê¤³¤¦¤¸¡Ë¤È¿å¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¶¼ò¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÀ¶¼ò¡×¤È¤Ï³¤³°»º¤â´Þ¤á¡¢ÊÆ¤ÈÊÆ¹í¤È¿å¤ò¼ç¤Ê¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ÆßÉ¡Ê¤³¡Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Ï22ÅÙÌ¤Ëþ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÆ¡¦ÊÆ¹í¡¦¿å¤ò¸¶ÎÁ¤ËÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤â¤í¤ß¤òßÉ¤»¤Ð¡ÖÀ¶¼ò¡×¡£ßÉ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤É¤Ö¤í¤¯¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¡¢ßÉ¤·¤ÆÊ¬Î¥¤·¤¿¸Ç·ÁÊª¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼ò¤«¤¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤òÁª¤Ö¾å¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢¸¶ÎÁ¤äÀ½Ë¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¡×¤ÎÊ¬Îà¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÆó¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦½ãÊÆ¼ò¤«¤É¤¦¤«¡Ê¾úÂ¤¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÅº²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë
¡¦ÀºÊÆÊâ¹ç¡Ê¸¶ÎÁ¤ÎÊÆ¤òºï¤Ã¤¿³ä¹ç¡Ë
¾úÂ¤¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò»È¤ï¤º¡¢ÊÆ¡¦ÊÆ¹í¡¦¿å¤À¤±¤ÇÂ¤¤Ã¤¿ÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö½ãÊÆ¼ò¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¹á¤ê¤ä¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÁÀ¤¦¤Ù¤¼ò¼Á¤Ë±þ¤¸¤Æ¾úÂ¤¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¶ã¾ú¼ò¡×¡ÖËÜ¾úÂ¤¼ò¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀºÊÆÊâ¹ç¤Ï¡¢ÀºÊÆ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÊÆ¤Î³ä¹ç¤ò¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉ½¤·¡¢50¡ó°Ê²¼¤Ê¤é¡ÖÂç¶ã¾ú¡×¡¢60¡ó°Ê²¼¤Ê¤é¡Ö¶ã¾ú¡×¡£¤µ¤é¤Ë60¡ó°Ê²¼¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÀ½Â¤ÊýË¡¤Ç¾ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¡×¤È´§¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÂç¶ã¾ú¼ò¡×¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡×¤Ê¤É£¸¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢ÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡ÖÉáÄÌ¼ò¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼òÀÇË¡¾å¤ÎÊ¬Îà¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¼ò¤Ï9¼ïÎà¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ï¼«Á³¤ÎÆý»À¶Ý¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¾ú¤¹ÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÀ¸酛¡Ê¤¤â¤È¡ËÂ¤¤ê¡×¡¢¤½¤Î¹©Äø¤«¤é¡Ö»³¤ª¤í¤·¡ÊÊÆ¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤¹ºî¶È¡Ë¡×¤ò¾Ê¤¤¤¿»³ÇÑ»Å¹þ¤ß¡Ê»³ÇÑ酛¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢Æý»À¶ÝÍ³Íè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æý»À¤Ç¾ú¤¹¡ÖÂ®¾ú酛¡Ê¤½¤¯¤¸¤ç¤¦¤â¤È¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½Ë¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡ÛÇòÊÉÂ¢¡¡§º£¹¹Ê¹¤±¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î´ðËÜ¤ÎÈ¸
ÆüËÜ¼ò¤ÎÂ¤¤êÊý
ÆüËÜ¼ò¤ÎÂ¤¤êÊý¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¸¶ÎÁ¤ÎÊÆ¤ò¸¼ÊÆ¤«¤é¡ÖÀºÊÆ¡×¤·¡¢¡ÖÀöÊÆ¡×¤È¡Ö¿»ÄÒ¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«1%¤Î¿åÊ¬¤¬¼ò¤Î½ÐÍè¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¡Ö¾øÊÆ¡×¤·¤Æ¡ÖÊüÎä¡×¡£¤³¤Î¹©Äø¤â¼ò¤ÎÉÊ¼Á¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¼òÂ¤¤ê¤Ë¤ª¤±¤ëÂç»ö¤Ê»Å»ö¤Ï¡È°ì¹í¡¢Æó酛¡¢»°Â¤¤ê¡É¤È¸À¤¤É½¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¹íÂ¤¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¹í¤Ï¡¢¹í¶Ý¤ÎË¦»Ò¤ò¾øÊÆ¤Ë»¶ÉÛ¤·°é¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹í¤Îºî¤ë¹ÚÁÇ¤¬¡¢¾øÊÆ¤Î¤Ç¤ó¤×¤ó¤òÅü²½¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÈ¯¹Ú¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¹í¡¦¾øÊÆ¡¦»Å¹þ¿å¤ËÆý»À¶Ý¤ò²Ã¤¨¤ÆÁý¤ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¹ÚÊì¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¼òÊì¡Ê¤·¤å¤Ü¡ËÂ¤¤ê¡×¡£¡Ö酛Â¤¤ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾åµ¤Î¡ÈÆó酛¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤Ç¤¹¡£È¾·î¡Á£±¤«·î¤Û¤É¤«¤±¤Æ¼òÊì¤ò°é¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹í¡¦¾øÊÆ¡¦»Å¹þ¿å¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¡ÖîÒ¡Ê¤â¤í¤ß¡Ë¡×¤Ë»Å¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤Á¤é¤âÌó1¤«·î¤«¤±¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿îÒ¤òºñ¤ë¹©Äø¤ò¡Ö¾åÁå¡Êºñ¤ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼òÂÞ¤ËîÒ¤òÆþ¤ì°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÆüËÜ¼ò¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£ºñ¤é¤ì¤¿¿·¼ò¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¼ò¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ëÈùºÙ¤Ê¸Ç·ÁÊª¤ò¤í²á¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²ÃÇ®¸å¡¢¡Ö½ÏÀ®¡×¡£¤½¤·¤ÆÔà¡Ê¤Ó¤ó¡Ë¤ËµÍ¤á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¼ò¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡ÛÇòÊÉÂ¢¢¡§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡©ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤ÎÈ¸
¼òÂ¤¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿ÊÆ¤È¿å
¸¶ÎÁ¤ÎÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡È¼òÊÆ¤Î²¦ÍÍ¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¤Ç¤¹¡£¼òÊÆ¡Ê¤µ¤«¤Þ¤¤¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤Û¤«¤Ë¡Ö¸ÞÉ´ËüÀÐ¡×¡ÖÍºÄ®¡Ê¤ª¤Þ¤Á¡Ë¡×¡ÖÈþ»³¶Ó¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¤È¤ÏÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯¡¢¿©ÍÑÊÆ¤è¤ê¤â¼òÂ¤¤ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÆ¤Î¤³¤È¡£¼ç¤Ë¿´Çò¡Ê¤·¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÆ¤ÎÃæ¿´Éô¤ÎÇòÂù¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬È¯¸½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´Çò¤¬¤¢¤ë¤È¿å¤òµÛ¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¹ÚÊì¶Ý¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼òÂ¤¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸¶ÎÁÊÆ¤ÎÉÊ¼ï¤ä¹ÚÊì¤Î¼ïÎà¡¢»Å¹þ¿å¤Î¹ÅÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¼ò¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆóÂçÌÃ¾úÃÏ¡¢¼òÅÔ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµþÅÔ¤Î¡ÖÉú¸«¡×¤ÈÊ¼¸Ë¤Î¡ÖÆç¡×¤Ï¡¢Ì¾¿å¤Î¶¿¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û¼«Á³¤È¿Í¤ÎÅØÎÏ¤¬À¸¤ó¤À¡¢¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡¦»³ÅÄ¶Ó¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û½©¤Ë±ß½Ï¤¹¤ëÆüËÜ¼ò¡Ö½©¤¢¤¬¤ê¡×¤ÈÆç¤ÎÌ¾¿å¤ÎÈ¸
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤ÊÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì£¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÆüËÜ¼ò¤Ë¤É¤ó¤ÊÌ£¤ä¹á¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦°ã¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢Ì£¤È¹á¤ê¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¡Ê¹áÌ£¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹á¤ê¹â¤¤¡×¡Ö·Ú²÷¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¡×¡Ö¥³¥¯¿¼¤¤¡×¡Ö½ÏÀ®Ž£¤ÎÂç¤¤¯4¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¹á¤ê¹â¤¤¡×¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²Ì¼Â¤ä²Ö¤Î¹á¤ê¡¢¡Ö½ÏÀ®¡×¥¿¥¤¥×¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä´³¤·¤¿²ÌÊª¤Ê¤É¤ÎÎÏ¶¯¤¯Ê£»¨¤Ê¹á¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¿É¸ý¡×¤ä¡Ö´Å¸ý¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼òÅÙ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¼òÅÙ¤È¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅüÊ¬ÎÌ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢À¶¼ò¤ÎÈæ½Å¤ò´ÊÃ±¤ËÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼òÅÙ¤Ï15¡î¤ÇÂ¬Äê¤·¡¢4¡î¤Î¿å¤ÈÆ±¤¸½Å¤µ¤òÆüËÜ¼òÅÙ£°¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê·Ú¤¤¡ÊÅüÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ë¤â¤Î¤¬¥×¥é¥¹¡á¡Ö¿É¸ý¡×¡¢È¿ÂÐ¤Ë½Å¤¤¡ÊÅüÊ¬¤¬Â¿¤¤¡Ë¤â¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡á¡Ö´Å¸ý¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î´Å¿É¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Èæ½Å¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÅÙ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ²½¤·¡¢»ÀÌ£¤Î¶¯¼å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â´Å¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¡Ö¿É¸ý¡×¡Ö´Å¸ý¡×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û¿É¸ý¡¦´Å¸ý¤Ê¤ÉÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¹á¤ê¤ÎÈ¸
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤ÊÆüËÜ¼ò¤Î°û¤ßÊý
ÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²¹ÅÙ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¡¢²¹ÅÙÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Æ¤ÓÌ¾¤äÉ½¸½¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£²¹¤á¤ë¡Ößó¼ò¡×¤ÏÆàÎÉ»þÂå¤´¤í¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÎä¼ò¡×¤ÏÎäÂ¢µ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤¿¶áÂå¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢°û¤ß¤´¤í¤È¤µ¤ì¤ë²¹ÅÙ¤Ï5ÅÙ¡ÊÀãÎä¤¨¡Ë¤«¤é55ÅÙ¡ÊÈô¤Ó¤¤êßó¡Ë¤Þ¤Ç¤Î5ÅÙ¹ï¤ß¤Ç¡¢10¼ïÎà¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢»ÀÌ£¤äÃº»À¤¬¶¯¤¤ÆüËÜ¼ò¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ÎÄã¤¤ÆüËÜ¼ò¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËÓÏ¹¥¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤ä¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò¡¢Äã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¼ò¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÌÃÊÁ¤¬¡¢Êõ¼òÂ¤¤¬2011Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾¾ÃÝÇßÇòÊÉÂ¢¡Ößº¡×¤Ç¤¹¡£¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô5%¤Î¤ä¤µ¤·¤¤°û¤ß¸ý¤âÌ¥ÎÏ¡£20¡Á30Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ä¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ê¤É¡¢Ãº»À¤Ç³ä¤ë¤ª¼ò¤âÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¸²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾¾ÃÝÇß¡Ö¿ð²»¡Ê¤ß¤º¤ª¤È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÃº»À³ä¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãº»À¿å¤Ç³ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÖÆüËÜ¼ò¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÆþÌçÊÔ¤È¤·¤Æ¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÂåÅª¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢ÍÎ¼ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤à¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É¹¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡ÖÆüËÜ¼ò¥í¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢¤½¤³¤Ë¥é¥¤¥à¤òºñ¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥í¥Ã¥¯¡×¡¢¤µ¤é¤ËÃº»À¿å¤È¥ß¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖSAKE¥â¥Ò¡¼¥È¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤ÎÂ¤¤êÊý¤äÌ£¤ï¤¤¡¢°û¤ßÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î°ìÇÕ¤¬¤µ¤é¤ËË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÀ½Ë¡¤ä¡¢¿·¤·¤¤°û¤ßÊý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ú¤Â³¤¡Ò¸åÊÔ¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¿®¶Ä¡¦Îò»Ë¡¦ÅÁÅý¹Ô»ö¤¬ËÂ¤°¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤È¡ÖÆüËÜÊ¸²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£ÆüËÜ¼ò¤Î¤³¤È¤¬¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¡ª¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û¥·¥ê¡¼¥º
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡ÛÇòÊÉÂ¢¡¡§º£¹¹Ê¹¤±¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î´ðËÜ¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡ÛÇòÊÉÂ¢¢¡§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡©ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û¼«Á³¤È¿Í¤ÎÅØÎÏ¤¬À¸¤ó¤À¡¢¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡¦»³ÅÄ¶Ó¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û½©¤Ë±ß½Ï¤¹¤ëÆüËÜ¼ò¡Ö½©¤¢¤¬¤ê¡×¤ÈÆç¤ÎÌ¾¿å¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û¿É¸ý¡¦´Å¸ý¤Ê¤ÉÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¹á¤ê¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û²¹ÅÙÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤¢¤ëÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡ÛÅß¤ËºÇÅ¬¡ª ¼«Âð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êßó¼ò¤ò³Ú¤·¤àÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û²Æ¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤ê¡ÈÆüËÜ¼ò¥í¥Ã¥¯¡É¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¡ÖÆüËÜ¼ò¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÌ£¤ï¤¤¡¢ÏÂ¿©¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û¼òÂ¤¤ê¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Ö¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡ÛÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¼òÊ¸²½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿ ¡È¤ª¼ò¤Î¿ÀÍÍ¡É¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û10·î1Æü¤Ï¡ÖÆüËÜ¼ò¤ÎÆü¡×¡½ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤ÈÆüËÜ¼ò¤È¤Î¿¼¤¤±ï¤ÎÈ¸¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡ÛÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¿ù¶Ì¡É¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û½Ë¤¤¼ò¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¼òÃ®¡É¤ÎÈ¸
¡ÚÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤ë¡Û¿·Ç¯¤ò¡È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡É¤á¤Ç¤¿¤¯¾þ¤ë¡¢¼òÛÆ¤ÎÈ¸
The post Â¤¤êÊý¤«¤éÊ¸²½¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ëÈ¸¡ÒÁ°ÊÔ¡Ó appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.