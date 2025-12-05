LINEヤフーは、SNSカウンセリング協議会、トランスコスモス、全国心理業連合会と連携して、「LINE」アプリで闇バイトや特殊詐欺に関する悩みごとや心配ごとを相談するLINE公式アカウント「闇バイトから若者を守ろうプロジェクト」を開設する。

2025年12月5日から2026年1月31日の間、午後6時から午後10時まで、「LINE」を通じて、SNS専門のカウンセラーが若者からの相談に応じる。利用料金は無料。

警察庁の発表によると、2024年の特殊詐欺の認知件数は2万987件で被害総額は721.5億円にのぼる。中でも、「高収入」や「即日現金」などを掲げてSNSや掲示板で募集される闇バイトは、若者が犯罪に巻き込まれる大きな要因となっており、実行役となる人の多くが10代から20代の若年層である。

こうした背景から、LINEヤフーは若者が犯罪に巻き込まれるリスクを減らすことを目的に、闇バイトや投資詐欺などへの注意喚起ページを設置し、「LINE」の友だち追加時や、「LINEオープンチャット」入室時に注意を促してきた。

また、2024年には静岡大学と共同で中学・高校生向けに闇バイトへの加担リスクについて学ぶ中学・高校生向けの教材を開発した。

年末年始は出費が増え、学生は長期休暇で自由な時間が増えるうえ、特殊詐欺の認知件数も年末年始にかけて高まる傾向にあることから、「闇バイトから若者を守ろうプロジェクト」では、全国の29歳以下の若年層とその周囲の保護者・教職員を対象に、闇バイトや特殊詐欺に関する相談を受け付ける。

LINE上で闇バイトや特殊詐欺に関する相談を受け付け