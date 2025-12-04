【しまむらのブラウン】が高見え！ おしゃれに体型カバーが叶う♡「ペプラムカーデ」

こっくりとした深みのある色味でシーズンムードを盛り上げてくれる「ブラウン」。今季のトレンドカラーとしても注目度は高く、冬コーデで積極的に取り入れたい色です。いま、【しまむら】からも旬度満点なブラウンのアイテムが続々と登場しているのだとか。オシャレなしまラーさんのInstagramをリサーチしたところ、高見えしそうな「ペプラムカーデ」を発見！ ふわりと広がるシルエットでお腹や腰まわりをカバーしつつ、女性らしい雰囲気もまとえて、一点投入で周りと差がつきそうです。スタイリングとあわせて、その魅力をご紹介します。

ブラウン × ペプラムディテールで柔らかな雰囲気に

【しまむら】「コード刺繍ペプラムカーディガン」\2,420（税込）

ペプラムシルエットにコード刺繍と、トレンド要素がたっぷりと詰め込まれたジップカーディガン。落ち着いた雰囲気のブラウンやハリのある素材も、高見えをサポートします。ボリュームのあるシルエットで体のラインを拾いにくく、体型カバーも狙えるのが嬉しいポイント。クルーネックデザインなので、ハイネックインナーやフリルブラウスなどとも好相性です。

ブラウンで統一した大人可愛いショーパンコーデ

フェミニン要素の詰まったカーディガンにショートパンツを合わせた、大人可愛いコーデ。足元はロングブーツで肌感を抑えて上品さをキープして。ブラウンのワンカラーで統一するのも、シャレ見えのポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M