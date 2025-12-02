ボブのままイメチェンするならコレ！【40・50代】が真似したい♡「シャレ見えボブ」

今のボブに飽きてきたら、前髪などの顔まわりや、毛先にニュアンス感をプラスしてイメージチェンジするのがおすすめ。今回は、長さはボブのままイメージチェンジできそうな「シャレ見えボブ」をご紹介します。華やかさはありつつも落ち着いた印象なので、40・50代にもぴったり。ぜひこちらを参考に、洗練されたボブにイメージチェンジしてみてください。

白髪をカバーできるハイライトボブ

細かいハイライトによって奥行き感が演出されたボブ。ふんわりとした仕上がりがこなれた雰囲気です。インフルエンサーの@acco.mamaさんは、「白髪気になるひとに激しくオススメしたいハイライト」とコメント。気になる白髪をカバーしつつ、オシャレに仕上がるのが嬉しいポイントです。

スタリング簡単な外ハネボブ

長めのボブにレイヤーで動きをつけたヘアスタイル。毛先の外ハネが若々しい印象を与えてくれそうです。ヘアスタイリストの@miyu____nakamurさんによると、「乾かすだけで外ハネになるのでヘアオイルをつけるだけでセットが楽ちん」とのこと。忙しい朝の時短になりそうです。

まとまりやすいくびれボブ

こちらのボブは、首元のくびれによるメリハリで、上品なシャレ感を演出してくれそう。レイヤーカットで毛量も調整でき、広がりやすい髪もまとまりやすくなりそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメントしています。

ニュアンス感を演出できるパーマボブ

こちらは、パーマによってニュアンス感がプラスされたボブ。顎のラインでぱつっと揃えてコンパクトに仕上がっています。ヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんは、「スタイリングは、半乾きの状態にN.ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケーです」とコメント。簡単にオシャレなスタイリングができるので、毎日の気分が上がりそう。

