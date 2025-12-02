え、これ【ダイソー】に売ってるの！？ バッグに忍ばせたい「激かわキャラポーチ」

さりげない柄とセンス◎な配色で、大人が持ちたくなりそうな「キャラポーチ」を【ダイソー】で発見。今回ピックアップしたアイテムは、ディズニーのかわいいキャラクターをモチーフにしたポーチです。プチプラでゲットできるとは思えないおしゃれさも備えているので、大人女性のバッグに入れて毎日持ち歩きたくなること間違いなし！？

ふかふかの素材感と色味がたまらなくかわいい

【ダイソー】「ポーチ」\220（税込）

くすんだ色味に映える、ブルーのキャラクター刺繍がかわいいポーチ。表面はシャカシャカとした素材で、中にはふかふかのキルト芯が入っています。コロンとしたボリューム感があり、持つだけでテンションが上がりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「中生地はクリームイエローでさりげなくバイカラーに」なっているそうで、開けるたびにさりげないポップさも楽しめそうです。

甘さ控えめなトーンで大人女性にしっくり馴染む

【ダイソー】「ティッシュポーチ（101匹わんちゃん）」\220（税込）

バッグの中でグシャッと崩れがちなポケットティッシュをスマートに収納できるアイテム。キャラクターと文字の刺繍は落ち着いた雰囲気のブラウンで、大人女性がさりげなく持ちやすそうな色味です。チャック付き収納がついているので、ティッシュだけでなくちょっとした小物収納にも使いやすそうなアイテムです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M