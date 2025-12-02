“登録者数1200万人”の人気YouTuber、卵巣嚢胞破裂で緊急搬送も当日中に退院→即公演
YouTube登録者数1200万人、インスタフォロワー数1129万人、TikTokフォロワー数4600万と、絶大な影響力を持つ人気ユーチューバーのジョジョ・シワ（22歳）が、11月28日のブラックフライデー公演直前に卵巣の嚢胞が破裂し、激痛に襲われて病院へ搬送されたという。
翌日、TikTokで公開した動画で、呼吸困難や意識が遠のくほどの痛みに襲われた経緯を明かした。
数日前から腹痛を「動けば治まる」と軽視していたそうで、モール・オブ・アメリカでの公演当日の朝、母親に「帰宅後に診てもらう」と伝えていた。しかし休もうと横になった途端に呼吸が苦しくなり、浴槽に入ったことで症状が悪化。吐き気と失神の兆候に襲われ、母親に助けを求めた。
救急隊が到着した際、体温や血圧などは正常で痛みの原因が不明なことから、本人の希望で病院へ搬送。父親も駆けつけ、医師に「命に関わるなら延期も考えるが、可能なら午前11時までに退院したい」と伝えたという。痛み止めが効き始めるとベッドで踊れるほど回復し、検査で嚢胞が破裂し腹部に出血していることが判明した。
医師から「自然に治まる可能性が高い」と説明を受け、安心したジョジョはその日のうちに退院。予定通りモール・オブ・アメリカでファンの前に立ち、新曲クリスマスソングやカバー曲を無事披露した。
翌日、TikTokで公開した動画で、呼吸困難や意識が遠のくほどの痛みに襲われた経緯を明かした。
救急隊が到着した際、体温や血圧などは正常で痛みの原因が不明なことから、本人の希望で病院へ搬送。父親も駆けつけ、医師に「命に関わるなら延期も考えるが、可能なら午前11時までに退院したい」と伝えたという。痛み止めが効き始めるとベッドで踊れるほど回復し、検査で嚢胞が破裂し腹部に出血していることが判明した。
医師から「自然に治まる可能性が高い」と説明を受け、安心したジョジョはその日のうちに退院。予定通りモール・オブ・アメリカでファンの前に立ち、新曲クリスマスソングやカバー曲を無事披露した。