TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』第10話「祈りを込めて」のあらすじとWEB予告が公開された。

本作は、死を望む少女・比名子と、その血肉を求める人魚・汐莉の関係を描いた百合ホラー。アニメーション制作を手がけるのは、『私の百合はお仕事です！』で知られ、本作が初のシリーズ元請けとなるスタジオリングス。総監督には葛谷直行、監督には鈴木裕輔、シリーズ構成・脚本には広田光毅、キャラクターデザインには郁山想、音楽には井内啓二、音響監督には納谷僚介が名を連ねた。また、主人公の八百歳比名子役の声優は上田麗奈が担当する。

汐莉は美胡へ昔の話を語り出す。とある漁村で子供と一緒に暮らしていたこと。しかしその子供へ自分の肉をあげたことで、恨まれてしまったこと。自分は誰とも心を通わせられない世界の外側の存在だと知ったこと。そこから数十年も経ち、比名子と出会ったために自分が世界の内側に招かれた実感を得たこと。そして、比名子への想いが芽生えたことを……。

また、第10話の場面カットを使用した4種のエモーショナルポスターも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）