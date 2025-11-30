Photo: はらいさん

1個持ってたら何かと便利なやつ。

写真や動画、重要なファイルを保存するのに便利なSDカード。実際多くのメーカーが外付けカードリーダーを販売していますが、Anker（アンカー）の驚くほどコンパクトなカードリーダーは、ノートPCはもちろんスマートフォンでも大活躍するアイテムとして筆者も愛用しています。

Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー 1,120円 Amazonで見る PR PR

服のポケットやメガネケースにも入るサイズ感

Photo: はらいさん

「Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー」ですが、現在Amazonブラックフライデーセールの対象商品として、25%オフの税込1,120円で販売されています。シンプルにパソコンの周辺機器として安いです。

リップクリームよりも小さいので、常にガジェットポーチやリュックのポケットなどに入れておけるサイズ感なのがとてもグッド。幅はわずか17mmしかないので、ノートPCのほかのUSB-Cポートを犠牲にすることなく使える点も優秀です。

Image: Amazon

筆者がM4 MacBook Proに乗り換える前に使っていたMacBook AirはSDカードスロットを搭載していないモデルだったので大変お世話になりましたが、今はUSB-Cポートを搭載したiPhoneとiPad Proに挿して使うことがほとんどです。

ミラーレスで撮影した写真を大きな画面で確認したいときはiPad Proに読み込ませ、すぐにSNSにポストしたい写真はiPhoneに読み込ませる、みたいな使い方をしています。

データの転送速度に関しては5Gbps以上のスピードなのでストレスを感じませんし、今では筆者にとって欠かせない大事な周辺機器の1台となっています。

Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー 1,120円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon