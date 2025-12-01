「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

今年の欧州年度代表馬で４番人気に支持されたフランスのカランダガンが、１番人気で日本の大将格マスカレードボールとの激しいたたき合いを制してＶ。１８年ジャパンＣでアーモンドアイが記録したＪＲＡレコードを０秒３更新する２分２０秒３の驚異的なタイムで、０５年アルカセット以来２０年ぶりの外国馬による勝利をつかんだ。

◇ ◇

すごいレースになりましたね。直線は道中で同じ位置にいたカランダガンとマスカレードボールが、２頭で迫力のある追い比べ。どっちが勝ってもおかしくなかったですが、久しぶりに強い外国馬が強い競馬で勝ってくれて、これぞジャパンＣという感じがしました。

勝ち馬は、見た目は小柄でもバネがあり、バランスが取れていて、パドックを見ても柔らかさがありました。日本の馬場に合うタイプ。ただ、適性があったとはいえ、これだけの相手にこの時計で勝ち切るんですから、さすがはヨーロッパの超一流馬です。こうして結果が出たことで、来年以降もまた強い外国馬がチャレンジしに来てくれるのを期待したいですね。

スタート直後に落馬があり、騎手心理としてはカラ馬が近くに来たら気になって難しいですが、上位馬のジョッキーたちは冷静でした。内枠のクロワデュノールは、包まれる可能性もあったので意識的に前で競馬をしたのだと思います。直線はそのクロワが先に抜けだしかけたところにダノンデサイルや１、２着馬が伸びてきました。上位５頭が人気５頭だったように、能力のある馬が力を出し切った競馬で本当に見応えがありました。

それだけに、ゴール後の落馬も含め、アクシデントが続いたのが心配です。ここから有馬記念までＧ１が続きます。ぜひ無事であってほしいですし、また元気な姿で競馬を盛り上げてほしいものです。（元ＪＲＡ調教師）