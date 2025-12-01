企業のAI活用を最短2週間で加速！双日テックイノベーション「データ＆AI構築パッケージ」

双日テックイノベーション株式会社(STech I)は、企業のAI活用を加速する「データ＆AI構築パッケージ」の提供を開始しました。

AIエージェントやAIモデルを開発するための、安全でスケーラブルな環境を迅速に構築するソリューションです。

Microsoft Azureの最新AI技術と統合データ基盤Databricksを融合し、開発環境の構築期間を従来の数ヶ月から約2週間へと大幅に短縮します。

STech I「データ＆AI構築パッケージ」

提供開始日：2025年11月より順次

サービス構成：

データ＆AI構築パッケージ for Azure OpenAIデータ＆AI構築パッケージ for Azure Databricks

※単独導入および組み合わせ導入が可能

企業のAI活用には、適切なデータ基盤の欠如やセキュアな開発環境の構築難易度といった課題が存在します。

STech Iはこれらの課題を解決するため、Microsoft AzureとDatabricksを連携させた「AI Readyな基盤」をパッケージ化しました。

社内データの一元管理から、AIによる情報抽出・対話・分析・予測までをワンストップで実現します。

データ＆AI構築パッケージ for Azure OpenAI

(1)最新のAI技術を活用したプラットフォーム

Microsoft AzureのAI関連技術を組み合わせ、高品質なAI開発環境を短期間で導入できます。

(2)自然な会話でやりとりできるAI基盤

社内の文書やナレッジベースをもとに、AIが自然な対話形式で業務をサポートします。

(3)セキュリティに配慮した環境構築

ユーザー管理やアクセス権限の設定が柔軟に行え、セキュアな運用が可能です。

データ＆AI構築パッケージ for Azure Databricks

(1)データ統合からAI開発・運用まで一貫対応

「レイクハウス」という仕組みを採用し、あらゆるデータを一箇所に集約してAIモデルの開発から運用までを一貫して行えます。

(2)データに基づく経営判断をサポート

高度な分析により、データの傾向分析や将来予測を可能にし、確実なデータに基づく経営判断を支援します。

提供パターンと今後の展望

現在はインターネット経由で利用可能な「Public接続版」を提供しています。

今後は、VPNやExpressRoute経由で利用できる「Private接続版」のリリースも予定されています。

また、構築方式は「お客様ご自身での構築」と「構築代行サービス」から選択可能です。

日本マイクロソフト株式会社およびデータブリックス・ジャパン株式会社からも歓迎のコメントが寄せられており、強固なパートナーシップのもとで提供されるサービスです。

企業のDX推進とビジネス変革を強力に支援する新たな一手となります。

双日テックイノベーション株式会社「データ＆AI構築パッケージ」の紹介でした。

