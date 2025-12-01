ラ・リーガ 25/26の第14節 レアル・ソシエダードとビリャレアルの試合が、11月30日22:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ウマル・サディク（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはアジョセ・ペレス（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。ビリャレアルのアルフォンソ・ペドラサ（FW）のアシストからアジョセ・ペレス（FW）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

ここで前半が終了。0-1とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ウマル・サディク（FW）からアンデル・バレネチェア（FW）に交代した。

その直後の57分ビリャレアルが追加点。アジョセ・ペレス（FW）のアシストからアルベルト・モレイロ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、60分、レアル・ソシエダードの久保 建英（MF）のアシストからカルロス・ソレル（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

68分、ビリャレアルは同時に2人を交代。ジェラール・モレノ（FW）、パプ・ゲイ（MF）に代わりジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ダニエル・パレホ（MF）がピッチに入る。

77分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。カルロス・ソレル（MF）、ゴンサロ・グエデス（MF）に代わりアルセン・ザハリャン（MF）、ゴルカ・カレラ（FW）がピッチに入る。

78分、ビリャレアルは同時に2人を交代。タジョン・ブキャナン（MF）、アルフォンソ・ペドラサ（FW）に代わりイリアス・アコマック（FW）、セルジ・カルドナ（DF）がピッチに入る。

85分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ブライス・メンデス（MF）、久保 建英（MF）に代わりミケル・ゴティ（FW）、ベニャト・トゥリエンテス（MF）がピッチに入る。

86分、ビリャレアルが選手交代を行う。アジョセ・ペレス（FW）からタニ・オルワセイ（FW）に交代した。

その直後の87分レアル・ソシエダードが同点に追いつく。アンデル・バレネチェア（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

だが、90+5分ビリャレアルが逆転。アルベルト・モレイロ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

そのまま試合終了。ビリャレアルが2-3で勝利した。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は先発し85分までプレーした。

2025-12-01 00:10:14 更新