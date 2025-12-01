エールディヴィジ 25/26の第14節 イーグルスとユトレヒトの試合が、11月30日22:30にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはミラン・スミット（FW）、オスカー・シーバートセン（FW）、ケンゾ・ハウトマイン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはヨアン・カトリヌ（FW）、セバスティアン・ハラー（FW）、ミゲル・ロドリゲス（FW）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。ユトレヒトのヨアン・カトリヌ（FW）がゴールを決めてユトレヒトが先制。

ここで前半が終了。0-1とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

イーグルスは後半の頭から2人が交代。ヤシル・サラーラムニ（MF）、ケンゾ・ハウトマイン（MF）に代わりエバート・リントルスト（MF）、リコネル・マーガレット（MF）がピッチに入る。

46分、ユトレヒトが選手交代を行う。セバスティアン・ハラー（FW）からダビド・ミン（FW）に交代した。

50分ユトレヒトが追加点。ジバイ・ゼキエル（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

62分、ユトレヒトが選手交代を行う。ミゲル・ロドリゲス（FW）からミルイアノ・ヨナタンス（FW）に交代した。

67分、イーグルスが選手交代を行う。オスカー・シーバートセン（FW）からビクトル・エドバルセン（FW）に交代した。

70分、ユトレヒトが選手交代を行う。ヨアン・カトリヌ（FW）からエイドリアン・ブレイク（FW）に交代した。

74分、イーグルスのミラン・スミット（FW）のアシストからマティス・スレイ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

76分、イーグルスが選手交代を行う。アスケ・アデルガード（DF）からティボ・バーテン（FW）に交代した。

82分イーグルスが同点に追いつく。ティボ・バーテン（FW）のアシストからリコネル・マーガレット（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後もユトレヒトの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、イーグルスは63分にマッツ・デイル（DF）、85分にミラン・スミット（FW）に、またユトレヒトは44分にヨアン・カトリヌ（FW）、78分にアロンゾ・エングワンダ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

