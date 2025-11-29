【INDIE Live Expo 2025.11.29】 11月29日 開催

11月29日に開催されたインディーゲーム紹介番組「INDIE Live Expo 2025.11.29」において、Fireshine Gamesよる見下ろし型サンドボックスゲーム「Core Keeper」の大型アップデート「Void & Voltage」を1月28日に配信すると発表した。また、同日にNintendo Switch2版もリリースされる。

本作は最大8人で洞窟内を探索し、建築や敵とのバトルが楽しめるサンドボックスアドベンチャー。アップデート「Void & Voltage」では、新たなバイオームの追加に加え、火炎放射器のような新武器や、メカ風の新ボス、電気を動力源とした自動化システムなどが追加される。

【『Core Keeper』紹介映像 【INDIE Live Expo 2025.11.29】】【インディーライブエキスポ 2025.11.29】