英放送局・BBCのスポーツキャスターであるエマ・ルイーズ・ジョーンズ（35）が、現地で話題を呼んでいる。在英ジャーナリストが語る。

「BBCは世界最大規模のニュース組織。所属に問わず、BBCのあらゆるスタッフには、プロフェッショナルとして厳格な姿勢が求められています。

日本のNHKのように公共放送であることへの責任感、そして国際的な影響力を持つため、中立性・公平性も重要とされています。2020年にはSNSの個人使用に関する新指針が定められ、BBCの信用を失墜させない運用をするように徹底しています」

エマは、そんなBBCの"顔"ともされるキャスターの1人。現在43.9万人のフォロワーを誇るイギリスで人気のアナウンサーだ。

「エマは放送ジャーナリズム系の修士号を取得し、卒業後はラジオ局の交通情報や番組パーソナリティのキャリアを経て、2021年にBBCの番組で全国メディアに進出しました。

BBC出演前の2017年ごろには、イギリスのサッカークラブ『リーズ・ユナイテッドFC』の公式配信サービス『LUTV』に出演。当時、サッカーについてほとんど無知だったエマですが、熱心に学ぶ姿勢が評価され、一躍人気プレゼンターとなりました。リーズ・ユナイテッドのサポーターから熱烈に支持され、現在も世間から大いに信頼されているキャスターの1人です」（在英ジャーナリスト）

「らしくない」で一躍人気者に

そうしたなか、11月25日（現地時間、以下同）にInstagramを更新。ストーリー機能で、股間部分に穴が空いたズボンを撮影した動画を投稿し、くわえて以下のように語った。

「ジムに到着したばかりだったのに、すぐ引き返してきたわ。だって、レギンスの後ろに大きな穴が開いていたんだもの。でもそれより最悪なのは、その前に大量の小包を発送するために郵便局に寄ったこと。

列で並んでいる時、結構な数の配送物があったから、一旦床に置いてまた持ち上げたりしていたんだけど……きっとしゃがんだ時、後ろに並んでいる人たちは私のお尻が丸見えだったに違いないわ！」（エマの投稿内容）

前述の通り、BBCのアナウンサーには品性と良識が求められるようだが──。こうしたエマの"天真爛漫さ"を現地の複数メディアも度々、取り上げている。

「日本とは違って、今回の"穴あき服"に関する投稿についても、ファンからは『しゃがんだ時に裂けたんじゃないか』『面白すぎるよ』などと、基本的には好意的に受け止められているようです」（在英ジャーナリスト）

BBCキャスターで独自の立ち位置を築き上げているエマの振る舞いは、過去にも話題を呼んだ。

「その美貌が理由でしばしばSNSで卑猥なメッセージを受け取ることもあるそうです。ある時、『あなたの巨大な部位を触りたい』『どうかお願いします』などといったDMを受け取ったエマは、それらのメッセージをInstagramのストーリーで暴露。セクハラに毅然とした態度を取ったことで、さらに好感度をあげました」（在英ジャーナリスト）

ファンからの信頼は、破れることのない高い強度を保っているようだ。