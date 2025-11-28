「母さんに謝って」→はあ！？事実無根の失言謝罪を求められ【離婚を決意】｜子離れできなすぎる義母【ママリ】

生後間もない長男・陸人を抱える、主人公・愛子(29)には悩みがありました。それは遠方に住む義母が「長期滞在」をすること。頻繁すぎる来訪と、2週間は平気でいることがあると言う状況に、愛子の心身は休まりません。そして、さらなる理不尽なできごとにモヤモヤがふくらんでいきます。『子離れできなすぎる義母』第4話をごらんください。

滞在1か月を超えるころ、義母は勝也に対して「愛子をとるのか、母親をとるのか」と、とんでもない脅し文句を口にします。絶望した愛子は陸人を連れて実家へ逃げるように帰省して―――。

義母の攻撃に心を削られる

義母がわが家に滞在を始めてから実に1か月。リビングの空気は重く、私は、義母の視線に怯える日々でした。



その日の夜、義母は勝也を自分の寝室に呼び出し、何か長く話していました。ただの愚痴ではないような、ただならぬ空気です。寝室から出てきた勝也の顔は、血の気が引いたように青ざめていました。



「愛子、母さんがとんでもないことを言い出したよ」



勝也は力なくソファに座り込みました。



「お義母さん、なんだって？」



勝也は深く息を吸い込み、絞り出すように言いました。



「愛子といることを取るのか、今後は母さんを大事にするのかって」

「は？」



長年の理不尽な文句の集大成のような言葉に、私は驚きよりも、むしろ「とうとう来たか」という感覚を覚えました。



「いったいどういうこと？」

「愛子が母さんを目の敵にするのに耐えられない、俺が母さんを大事に思うなら、愛子と別れて陸人と実家に帰ってきなさいって」



―――は？



義母のでっちあげの不満のせいで、私はこの家から追い出されようとしているのでしょうか。そしてなぜか義母は、陸人まで自分のものにできると思っている。もう病的な自己中心的さです。

離婚しかない…？

勝也は苦悶の表情を浮かべながらこういいます。



「俺はそんなことしたくないからさ…愛子、母さんに謝罪してくれない？」

「謝罪ってなに？私何もしてないのに陰口叩かれて、謝らないといけないわけ？」

「母さんと向き合ってほしいだけだよ、俺だってうまくやりたいからさ。そうじゃないと、別れるしかなくなるだろ？」

「え？…なんですって？」



別れるという選択肢が、勝也の口からあっさり出てきたことに、私はショックを受けました。私たちには陸人がいるのに。



「勝也は、私と陸人よりも、お義母さんとの関係が大事なのね」

「そうじゃないけど…」

「もういい」



その夜、私は一睡もできませんでした。このまま義母と夫といる生活は、もう耐えられない。でも、陸人から父親を奪うのはかわいそうなのではないか、という葛藤が頭の中をぐるぐる回りました。

逃げるように実家へ

翌日、夫と義母が起きる前に荷物をまとめ、逃げるように実家へ向かいました。実家の母は、私のやつれた顔を見て、心配しながら迎え入れてくれました。



「愛子、どうしたの。陸人くん、大きくなったわね」



一通り話を聞いた母は、険しい顔で言いました。



「あり得ない。そんな話、どうかしてるわ」



母の言葉は、私の心を解きほぐしてくれるようでした。



「お母さん、私、どうしたらいいか分からなくて…」

「愛子。自分と、陸人くんのことを考えて」



母は私の手を握りしめました。



「離婚だって、選択肢に入れてもいい。あなたは十分に頑張った」



私は堰を切ったように泣き出しました。誰かに「頑張った」と言ってもらえたことが、どれほどうれしかったか。



「陸人からお父さんを奪うのはかわいそうかなって…」

「子どもはね、笑っているお母さんと一緒にいるのが一番幸せなのよ。私もついてるんだから大丈夫よ」



私は意を決して尋ねました。



「もし離婚したら、帰ってきてもいいの？」



母は迷いなく言いました。



「当たり前、それが実家でしょう？」



母との会話で、私の気持ちは固まりました。もう、義母の理不尽と、それに無関心な勝也に振り回されるのはおしまいです。

あとがき：「親子の縁」という名の鎖を断ち切るために

義母のウソによって、夫は愛子さんとの夫婦の愛よりも、母からの依存と束縛を選んでしまいました。



しかし、愛子さんは実母の「笑っているお母さんと一緒にいるのが一番幸せ」という言葉は、理不尽に耐え続ける義務から解放される「鍵」となりました。愛子さんは、陸人のためにも、自分自身の尊厳を守る道を選ぶことにします。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）