ジョーダン以来初…サンダーの得点源SGAが過去50シーズンで2人目の快記録

オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）は、11月27日（現地時間26日、日付は以下同）に行われたミネソタ・ティンバーウルブズ戦で、40得点6リバウンド6アシスト3スティールを残した。

サンダーを10連勝へ導いた昨シーズンのMVPは、これで今シーズン19試合の出場で2度目の40得点超え。しかも16試合で30得点以上を奪っており、平均32.6得点4.9リバウンド6.6アシスト1.6スティールをマーク。

『ESPN Insights』によると、過去50シーズンで、レギュラーシーズン最初の19試合のうち16度も30得点以上を記録したのは2選手しかいないという。それは今シーズンのSGAと、1986－87シーズンのマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）のみ。このシーズンのジョーダンは、キャリアハイの平均37.1得点をたたき出し、最初の19戦のうち17度も30得点以上を奪っていた。

なお、SGAは2024年11月2日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦から、レギュラーシーズンでは毎試合20得点以上を安定して残し続けている。27日のウルブズ戦を終えて、その記録は91試合連続まで伸ばしており、29日のフェニックス・サンズ戦でも継続できれば92試合連続となる。

そうなると、SGAは1960年代に“伝説の巨人”ウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）が残した92試合に並び、NBA歴代2位タイまで浮上する。そのチェンバレンが保持するNBA歴代最長記録（126試合連続）まではまだ長いものの、サンダーのトップスコアラーがあと2試合連続で20得点以上をたたき出し、歴代単独2位に入る可能性は十分あるのではないだろうか。

【動画】ウルブズ戦で40得点を奪ったSGAのハイライト