【新劇場版 銀魂】アフレコ終了！ 万事屋3人のキャストコメント到着
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。アフレコが終了、杉田智和（坂田銀時役）、阪口大助（志村新八役）、釘宮理恵（神楽役）のコメントと、新場面写真が公開された。
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。連載が終了した今もなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ続け、愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。
そしてこの度、本作のアフレコを終えた万事屋の3人を演じる杉田智和（坂田銀時役）、阪口大助（志村新八役）、釘宮理恵（神楽役）より、公開を待つファンへのコメントが到着。あわせて万事屋の活躍の様子を捉えた最新場面写真が公開された。
”吉原炎上篇” 改め『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』へ生まれ変わった本作のアフレコを終え、万事屋3人が吉原炎上篇のTVアニメ放送からの16年の月日を振り返りながら、長年『銀魂』という作品を愛し続けてきたファンへ向けたコメントが公開された。
杉田は「16年も経てば忘れることも多いと思います。それは恥ではなく、新たに思い出す楽しみというのに変化していると思います。変化しているはずです。」と、長い月日を振り返りつつも、そうしてたどり着いた本作の生まれ変わりを強調した。続けて阪口は、当時 ”吉原炎上篇” を観ていたファンに思いを寄せながら、「日輪にものすごく肩入れできるようになっているかもしれないし、鳳仙の気持ちがわかるようになっている人もいるかもしれません。あの頃、子供でわからなかったことが色々わかるようになった状態でまた観るのは面白いと思います！」と、作品と共に歩み続けるファンならではの本作の楽しみ方を語った。また、釘宮は「16年も前に毎週アフレコをして皆さんと作り上げたとても壮大なお話を、わずか数日、怒涛の勢いで収録しました（笑）死力を尽くして頑張りました！」とアフレコの様子を振り返った。
そして、『銀魂 THE FINAL 4DX』が11月14日（金）より3週間限定で公開中だ。銀時たちの壮絶な戦いが、音響・振動・風・光など五感で体感できる4DX仕様で蘇り、まるで物語の中に飛び込んだかのような臨場感を味わえる。クライマックスを迎える銀時たちの戦いの数々も、座席の揺れや演出効果とともに迫力満点に再現され、ファン必見の特別上映となること間違いなし。3週間連続で入場者プレゼントも配布。3週間という期間限定公開、この機会をお見逃しなく。
新劇場版のさらなる詳細は今後アニメ銀魂公式Xや映画公式サイトにて告知予定。続報に乞うご期待。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
