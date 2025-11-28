一青窈、病院で“本名”を間違えられる「おしい」「私も間違いそうです」
歌手の一青窈（49）が28日、自身のインスタグラムを更新。“本名”が記された病院の案内票を公開した。
【写真】「おしい」「私も間違いそうです」一青窈が公開した誤記された“本名”
めずらしい表記であることから、名前の書き間違いをされることが多い一青。インスタでは、日常で遭遇した“誤字エピソード”をたびたび紹介している。
今回の投稿では、「久しぶりに間違われました（笑」と「窈」の字が「窃盗の『窃』」の字になってしまっていることを伝え、書類の写真をアップ。「#病院 #初診 #受付」とハッシュタグも添えた。なお、一青の夫はギタリスト・山口周平（47）で、名字の部分には「山口」と書かれている。
この投稿にファンからは「おしい」「私も間違いそうです」「『ひととよう』と打つと、一発なんだけどね」などのコメントが寄せられている。
