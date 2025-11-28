【USJ】スヌーピーが寝転がるケーキやハローキティのパイにキュン！パーク初のグルメイベント体験レポ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではこの冬、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催中。「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案している。
【写真】見た目でも楽しめる限定メニューが満載
なかでも注目は、初開催の「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」。パーク全体でクリスマスらしいごちそうやこの時期にピッタリの温かなメニューが味わえる、食の祭典だ。本記事ではライター＆編集担当が実際に味わった感想を紹介する。
■チュリトスやホットドッグをマーケットで気軽に
ニューヨーク・エリアのストリートにカートが並ぶ「ユニバーサル・マーケット」も、華やかな装飾でホリデームードに。ここでは、キャラクターをモチーフにしたフードが味わえる。
食べ歩きフードの代表格「チュリトス」は、今だけキュートなハローキティバージョンに。リボンとキラキラしたデコレーションに、テンションが上がる。ハローキティの好きな「ママが作ったアップルパイ」をイメージさせる味わいで、頬張れば、シナモンの香りがふわりと広がる。
「ピザスープ 〜ペパロニ&トマト〜」は、ピザ生地をスープに浸して食べるあったかメニュー。大きめカットの野菜と粗めのひき肉が食べ応えあるスープは、香辛料の風味豊か。
スヌーピーも肉球スタンプで太鼓判を押す「ホットドッグ」は、大きくて超ジューシーなソーセージをサンド。かじればあふれる肉汁にミートソースとクリーミーなホワイトソースが相性抜群で、ひと口食べれば止まらない！
カートフードは12月30日(火)まで。ほかのメニューよりひと足先に終了するので、お見逃しなく！
■チキンにツリー…スヌーピーもエルモもクリスマス仕様
スタジオ・スターズ・レストランでも、スヌーピー、ハローキティ、エルモのフードが登場。パークを代表する3組が1つのレストランに集結するのは、今回が初めてだそう。
クリスマスらしい骨付きチキンを、酸味がアクセントのベリーソースで食べるワンプレートは、骨形パイに思わずにっこりのスヌーピーがかわいい。
ハローキティとスープが好きなライターが選んだのは、こちらのポットパイ。ハートで飾られたパイを割ると、シーフードやジャガイモがごろごろ入ったチャウダーが登場する。シチューをたっぷり吸って柔らかくなったパイもいいけど、縁のサクサクした部分がやっぱりおいしい〜！リンゴ形のチーズボールやリボン形のパスタなど、キュートな見た目にもキュン。ピラフが添えられていて、満腹感も抜かりなしの一品だ。
セサミストリートの仲間たちをカラフルな野菜で表現した、ボリューム満点のハンバーガーもおすすめ。ポップコーンとポテト、アルファベットクッキーなど、パーティ気分が盛り上がるフードがてんこ盛り！
かわいすぎるスイーツも絶対食べたい！このレストランですでに話題になっているのが、クリスマスの定番ケーキでもあるブッシュ・ド・ノエルだ。マロンムースを包んだ切り株の上には、くつろぎモードのスヌーピーが寝転がっている。
ハローキティのケーキは、星やオーナメントを散りばめたツリーの形。さわやかなヨーグルト風味にりんごの甘酸っぱい果肉がアクセントになっている。
ふわふわのムースに変身したエルモが飾られているのは、クリスマスリースのケーキ。キャラメルとピスタチオ風味のクリームの上には、プレゼントや星の形のチョコがたっぷり。いちごまで乗ったにぎやかな見た目が、元気いっぱいなエルモらしい！
ユニバーサル・クリスマス・ジョイは、2026年1月4日(日)まで。クリスマスフードは、「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」やウィザーディング・ワールド・オブ・ハリーポッター内の「三本の箒」などでも登場している。心踊る限定メニューをパーク中で味わって。
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5111702
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
