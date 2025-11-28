ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではこの冬、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催中。「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案している。

なかでも注目は、初開催の「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」。パーク全体でクリスマスらしいごちそうやこの時期にピッタリの温かなメニューが味わえる、食の祭典だ。本記事ではライター＆編集担当が実際に味わった感想を紹介する。

■チュリトスやホットドッグをマーケットで気軽に

ニューヨーク・エリアのストリートにカートが並ぶ「ユニバーサル・マーケット」も、華やかな装飾でホリデームードに。ここでは、キャラクターをモチーフにしたフードが味わえる。

ユニバーサル・マーケットでキャラクターたちのクリスマスメニューを満喫♪


食べ歩きフードの代表格「チュリトス」は、今だけキュートなハローキティバージョンに。リボンとキラキラしたデコレーションに、テンションが上がる。ハローキティの好きな「ママが作ったアップルパイ」をイメージさせる味わいで、頬張れば、シナモンの香りがふわりと広がる。

ドルチェ・チュリトス 〜アップルパイフレーバー〜。シナモンの風味がたまらない


「ピザスープ 〜ペパロニ&トマト〜」は、ピザ生地をスープに浸して食べるあったかメニュー。大きめカットの野菜と粗めのひき肉が食べ応えあるスープは、香辛料の風味豊か。

ピザスープ 〜ペパロニ&トマト〜。野菜とペパロニの食感が楽しい


スヌーピーも肉球スタンプで太鼓判を押す「ホットドッグ」は、大きくて超ジューシーなソーセージをサンド。かじればあふれる肉汁にミートソースとクリーミーなホワイトソースが相性抜群で、ひと口食べれば止まらない！

プレミアム・ドッグ 〜クリーム&ミートソース〜。味もボリュームも兼ね備えた、ライターのお気に入り


カートフードは12月30日(火)まで。ほかのメニューよりひと足先に終了するので、お見逃しなく！

■チキンにツリー…スヌーピーもエルモもクリスマス仕様

スタジオ・スターズ・レストランでも、スヌーピー、ハローキティ、エルモのフードが登場。パークを代表する3組が1つのレストランに集結するのは、今回が初めてだそう。

クリスマス仕様のスタジオ・スターズ・レストランでスペシャルメニューを味わって


クリスマスらしい骨付きチキンを、酸味がアクセントのベリーソースで食べるワンプレートは、骨形パイに思わずにっこりのスヌーピーがかわいい。

ローストチキン 〜デミグラス&ベリーソース〜。クリスマスらしい骨付きチキンを２種のソースで


ハローキティとスープが好きなライターが選んだのは、こちらのポットパイ。ハートで飾られたパイを割ると、シーフードやジャガイモがごろごろ入ったチャウダーが登場する。シチューをたっぷり吸って柔らかくなったパイもいいけど、縁のサクサクした部分がやっぱりおいしい〜！リンゴ形のチーズボールやリボン形のパスタなど、キュートな見た目にもキュン。ピラフが添えられていて、満腹感も抜かりなしの一品だ。

ポットパイ 〜ホタテとエビのチャウダー〜。パイを割る特別感もうれしい


セサミストリートの仲間たちをカラフルな野菜で表現した、ボリューム満点のハンバーガーもおすすめ。ポップコーンとポテト、アルファベットクッキーなど、パーティ気分が盛り上がるフードがてんこ盛り！

ハンバーガー 〜BBQ プルドポーク〜。お皿の上がパーティ会場みたい


かわいすぎるスイーツも絶対食べたい！このレストランですでに話題になっているのが、クリスマスの定番ケーキでもあるブッシュ・ド・ノエルだ。マロンムースを包んだ切り株の上には、くつろぎモードのスヌーピーが寝転がっている。

ブッシュ・ド・ノエル 〜ショコラ&マロン〜。ヒイラギ形のチョコもポイント


ハローキティのケーキは、星やオーナメントを散りばめたツリーの形。さわやかなヨーグルト風味にりんごの甘酸っぱい果肉がアクセントになっている。

ホワイト・ツリーケーキ 〜アップル&ヨーグルト〜。雪をまとったケーキはさわやかで甘酸っぱい


ふわふわのムースに変身したエルモが飾られているのは、クリスマスリースのケーキ。キャラメルとピスタチオ風味のクリームの上には、プレゼントや星の形のチョコがたっぷり。いちごまで乗ったにぎやかな見た目が、元気いっぱいなエルモらしい！

リースケーキ 〜キャラメル&ピスタチオクリーム〜。星とプレゼントはチョコレート


ユニバーサル・クリスマス・ジョイは、2026年1月4日(日)まで。クリスマスフードは、「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」やウィザーディング・ワールド・オブ・ハリーポッター内の「三本の箒」などでも登場している。心踊る限定メニューをパーク中で味わって。

取材・文=上田芽依

撮影=大林博之

