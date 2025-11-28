今や“高値”の花ゆえか、「国産米信仰」に拍車がかかっている。日本生活協同組合連合会（生協）が先月9〜14日に実施した組合員アンケートでは、コメ購入時に「国産米である」を重視する人は83.4％。前回3月中旬の調査から、6ポイント近くも伸ばした。直近半年間に家庭で食べたコメも、今回は「国産」が94.6％を占めた。

【もっと読む】石破前首相も参戦で「おこめ券」批判拡大…届くのは春以降、米価下落ならありがたみゼロ

消費者の国産米への強い執着がうかがえる一方で、コメの民間輸入は大幅に増えている。財務省の統計によると、今年度上半期（4〜9月）の輸入量は8万6523トンで、前年同期（415トン）比208倍となった。

政府が無関税で輸入するミニマムアクセス（最低輸入量）枠以外で民間業者が輸入する場合は、1キロあたり341円の関税を支払う。それでも、米国産米カルローズの店頭価格は5キロ=3000円台中盤と、国産米よりも十分割安なのだ。

飲食業界は輸入米の需要が高く、大手外食チェーンでも国産米一辺倒からの切り替えが相次ぐ。牛丼チェーン「松屋」を展開する松屋フーズホールディングス（HD）は、昨年5月から一部店舗で米国産と国産のブレンド米を使い始めた。外食大手コロワイドは2月から、運営する焼き肉の「牛角」と「しゃぶしゃぶ温野菜」の一部店舗で、米国産米を使用している。

それでも、牛丼チェーン「すき家」などを展開するゼンショーHDは国産米にこだわり、国内で展開する飲食店全店舗で、今も国産米を使用。だが、国産米の高騰が経営を圧迫し、11日発表の今年4〜9月期連結決算の純利益は232億円と、前年同期比6％減。事前予想（4％減）を下回った。同日の会見で岩本玄グループ財経本部副本部長は「2025年の新米価格もかなり上がっていて、下期は予断を許さない状況」と語った。

改めて同HDに聞くと、「国産米はお客さまからの支持が根強く、今後も外国産米を使用する方針はない」（広報担当者）と強気の答えだったが、コメの仕入れ価格の上昇に耐えられる外食企業は一握りだ。

■おこめ券も形無し

「消費者は国産米にこだわっても、カルローズなどは食味が大きく劣らない。今後も飲食業界を中心に、輸入米の流入はしばらく続くだろう」（コメ流通業界関係者）

いざ、おこめ券を配布されても、飲食店では形無し。使える店は皆無に等しい。高市内閣肝いり策をもってしても、国産米“離れ”は止められない。

◇ ◇ ◇

高市政権の「おこめ券配布」に石破前総理もチクリ。●関連記事【もっと読む】『石破前首相も参戦で「おこめ券」批判拡大…届くのは春以降、米価下落ならありがたみゼロ』で詳しく報じている。