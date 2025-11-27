＜兄弟姉妹＞異性のきょうだい、一緒にお風呂に入るのをやめるのは何歳くらい？家庭では自由だけど…
男の子を持つママは「一緒にお風呂に入るのをいつやめるべきだろう」と考えるタイミングがあるのではないでしょうか。同じように男女両方のお子さんがいると、「きょうだいと言っても異性だから、一緒にお風呂に入るのはそろそろやめたほうがいいかな？」と悩むことも。ママスタコミュニティにも「異性のきょうだいで入浴はいつまで？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんは小学校5年生の娘さんと小学校4年生の息子さん。仲がよく、時間が合えば一緒にお風呂に入っているそうですが……。
『長女はまだ生理はきていませんが、下の毛はしっかり生えています。長男はまだ毛も生えていなくて、子どもらしい感じです。まだ恥ずかしさもないようです。生理が始まったらやめさせようとは思っていますが、皆さんの家の事情も教えてください』
性別の違うお子さんたちが一緒にお風呂に入るのを、そろそろやめさせるべきかと考えている投稿者さん。娘さんは下の毛が生え始めているそうですが、娘さんの生理がきたらやめようと考えている様子です。この投稿にママたちからはさまざまな意見や体験談が寄せられていました。
上の子が小学生になったらやめるべき？6年生でも一緒にお風呂に入る家庭も
『無理だわ。どちらかが小学校に入ったら一緒には入れないよ』
『うちは小6で異性の双子だけど、今でも普通に2人でも入るよ。2人とも毛が生えているけど、家族4人で一緒に入ることもあるよ』
男女のお子さんがいるママたちは、お子さんたちが何歳になったら一緒にお風呂に入るのをやめさせているのでしょうか。上の子が小学生になった時点でやめるべきと考えるママもいれば、実際に小学校6年生でも一緒に入っている家庭もあるなど、家庭によって差があることがわかります。下の毛が生えていても、小学生のうちは一緒に入っているという家庭もあるようです。
小学校低学年から男女での入浴は避けがちに。年齢差も関係してくる？
『小3くらいで1人で入ってもらうかな。下の子も』
『娘小6、息子小2。今年までかなと考えている』
『うちも中学生の長女が、たまに1番下の4歳の息子をお風呂に入れてくれるよ』
『うちは小6の娘と小1の息子が一緒に入っているよ。娘は面倒見がよくて、学校も一緒に登校してくれている』
『歳の差にもよると思う。13歳と12歳ならアウトだけど、13歳と5歳ならセーフでしょ』
実際に小学生の男女がいるママの話を掘り下げてみると、「小学校2年生から3年生くらいを目途に1人でお風呂に入ってもらおう」と考えている人が多いようです。公衆浴場を例に見てみると、2020年に「公衆浴場における衛生等管理要領」が改正され、混浴制限年齢が「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げられた経緯があります。家庭で適用される決まりではありませんが、7歳くらいから、異性のきょうだいでの入浴をやめる親がいるのかもしれませんね。ただこれはきょうだい間の年齢差も関係することかもしれません。上の子が中学生でも下の子が乳幼児であれば、一緒にお風呂に入らせているというママもいました。
年齢よりも、体つきや毛の有無で考えたほうがいいかも
『どちらかに毛が生えていたらダメじゃない？ うちも小5だけど、1人で入るかたまに私と入るよ』
『うちは小4男子、小2女子。どちらも学年で背が高いほう。親含めなるべく同性同士で入るように気をつけ始めた』
『何年生とかではなく、体つきの問題じゃないかな？ 毛が生えていたらダメだと思うけど』
何歳になったら、異性のきょうだいで一緒に入浴させるのをやめさせるべきか。これは各家庭の考え方もありますが、子どもの体や心の発達スピードも考慮する必要があるのではないでしょうか。下の毛の有無や生理、体つきなどは、小学校高学年になる前から成長している子もいれば、高学年でも未発達の子までさまざまでしょう。「年齢よりも子どもの発育過程を考慮する必要がある」という意見がありました。
投稿者さんのお子さんの場合、上のお姉ちゃんはすでに下の毛がしっかり生えているということ。そろそろ姉と弟一緒の入浴をやめてもいいタイミングかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩