FIFA（国際サッカー連盟）は25日、12月5日に開催される「2026年北中米（カナダ、アメリカ、メキシコ共同開催）W杯組み合わせ抽選会」の「ポット分け」を正式に発表した。

32チームから「16チーム増」の48チームが参加する北中米W杯は「4チームずつ、12組」に分けてグループリーグ（GL）が行われる。

今回のポット分けでは「開催国のカナダとアメリカとメキシコがポット1」に入り、残りの出場国は11月に発表された最新のFIFA世界ランクに従ってポット1〜4に割り当てられた。

世界ランク18位の日本は、史上初のポット2入り。これまではポット3以下が定位置で、ポット1、ポット2の強豪国との対戦が組まれ、GLでは厳しい戦いを強いられてきた。

同じポット2に入った世界10位・クロアチア、11位・モロッコ、13位・コロンビア、14位・ウルグアイといった実力国とGLで対戦することはない。中でも1998年フランス大会、2022年カタール大会で対戦して敗れているクロアチア、カタール大会で旋風を巻き起こしてベスト4入りしたモロッコとの対戦が避けられたのは朗報と言っていい。

森保ジャパンはポット1、ポット3、ポット4のどの国と対戦するのか。対戦国によっては「天国」にも「地獄」にもなる。

たとえば「天国」の場合……。

ポット1=世界ランク27位・カナダ、ポット3=61位・南アフリカ、ポット4=86位・ニュージーランド。

「地獄」の場合……。

ポット1=1位・スペイン、2位・アルゼンチン、3位・フランス、4位・イングランド、5位・ブラジルといったW杯優勝経験国。

ポット3=29位ながら世界最高FWハーランドを擁して「歴代最強のダークホース」と言われるノルウェー。W杯欧州予選でノルウェーは8戦全勝。モルドバとの初戦を5−0、続くイスラエル戦を4−2で勝利して波に乗り、強豪イタリアとのホームゲームを3−0で制した。その後もモルドバ戦11ー1、イスラエル戦5−0と強さを見せ付けて残り2試合はエストニア、イタリア相手に連続して4−1の圧勝劇。欧州予選8試合「37得点、5失点」と圧巻の数字を残した。

ポット4=これは来年3月に開催される「欧州プレーオフ1〜4組」の結果によって大きく左右される。プレーオフ参加国は12位・イタリアを筆頭に21位・デンマーク、25位のトルコ、28位・ウクライナ、32位・ウェールズなど侮れないチームがズラリ。この欧州プレーオフ組との対戦も避けたいところだ。

「ポット1ではメキシコと対戦したいという声が聞こえてくる」とサッカー関係者がこう続ける。

「メキシコは70年大会、86年大会に続いて国別最多の3回目のW杯開催となる。北中米W杯では開幕戦など5試合が、68年メキシコ五輪の2年前に完成したアステカ競技場で行われるが、ここは当時13万人の収容能力を誇る巨大スタジアムとして知られ、70年大会で神様ペレが、86年大会では英雄マラドーナが優勝カップを掲げたことでも知られている。さらにもうひとつ、日本人には忘れられないエピソードがある。68年メキシコ五輪3位決定戦を超満員に膨れ上がったアステカ競技場で地元メキシコと戦い、今年8月に81歳で死去した不世出のストライカー・釜本邦茂氏の2得点で銅メダルを獲得したメモリアルな場所でもある。メキシコと同じGLに入り、縁起の良いアステカ競技場でメキシコを破って上昇機運に乗り、森保ジャパンが目標として掲げるW杯優勝に近付いていく--というシナリオを期待する関係者は多い」

メキシコと同居して森保ジャパンが勝ち上がっていけば、26年大会は大盛り上がりだろう。