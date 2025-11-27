佳境を迎えた映画撮影、開幕直前の舞台…2人は抱えきれない想いを初めて吐露し…
水ドラ25「２５時、赤坂で Season2」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
駒木根葵汰、新原泰佑W主演。芸能界BLドラマ、待望の続編◆最終回直前！佳境を迎えた映画撮影、開幕直前の舞台。二人は抱えきれない想いを初めて吐露し合うことになり…
【動画】佳境を迎えた映画撮影、開幕直前の舞台…2人は抱えきれない想いを初めて吐露し…
第9話 本当に大切なもの
主演映画「ラストノート」の撮影中、母・はるか（雛形あきこ）との過去が蘇り、演技に苦悩する羽山（駒木根葵汰）。同時にオファーされていた海外作品の主演オファーも自身の過去と感情との折り合いをつけられず、及び腰になっていた。そのことを知った白崎（新原泰佑）は感情を抑えきれず、ついに二人は衝突してしまう。
翌日、羽山の撮影現場に現れたのは、母・はるかで…！？
そんな中、遂に舞台「雨と懺悔」が幕を開ける！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
羽山麻水…駒木根葵汰
白崎由岐…新原泰佑
佐久間はじめ…宇佐卓真
山瀬一真…南雲奨馬
青山慶一郎…中村まこと
藤岡隆史…石田佳央
三原望…篠原悠伸
羽山はるか…雛形あきこ
黒木蛍太…夏生大湖
明野圭…片山萌美
原作脚本
【原作】夏野寛子『25時、赤坂で』（祥伝社 on BLUE COMICS）
【脚本】青塚美穂
監督・演出
【監督】安川有果
音楽
【音楽】
坂本秀一
【オープニングテーマ】
SIRUP「KIRA KIRA」（A.S.A.B）
【エンディングテーマ】
Glen Check「After Hours（At 25:00，in Akasaka Season2 OST）」（EMA）