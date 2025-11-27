Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が採用面接に挑む動画が「カッコ良すぎる」「人柄の良さが伝わる」と話題を集めている。

【動画】コミュニケーション力の高さが伝わる、Stray Kidsフィリックスの面接動画【写真・動画】『VOGUE KOREA』表紙に登場したフィリックス①②③

■スキズ・フィリックスがエディターを目指して面接に

これは韓国のファッション誌『VOGUE KOREA』のSNSで公開された動画。VOGUEのエディターになるための面接を受けにきたという設定で、フィリックスはブロンドのロングヘアを輝かせ、ブラックレザーのライダースジャケットに黒のパンツというコーディネートで現れた。

やや緊張したような面持ちで、椅子に腰掛けるフィリックス。自身の長所と短所を聞かれると、「長所は、たくさんの人と仕事をすることがとても好き。短所は、休み方がわからないこと」と答え、「業務中にクライアントが怒っていたらどうする？」「同僚と意見が異なった時に解決できた経験は？」という質問にも、「まずその人と話をします」と、真摯な姿勢で回答する。

そして「外国語を話すことができますか？」という質問では、日本語とフランス語を少し話せると答え、知っているフランス語のフレーズを披露。さらに誌面でやりたい企画については「Stray Kidsのメンバーを楽しく、スタイリッシュにお見せしたい」と、メンバー愛も覗かせる。フィリックスは時折舌をペロリと出したり回答に困って笑顔を見せたり、様々な表情でも楽しませた。

SNSでは「私も一緒に勤めたい」「1000%合格」「面接ピリかわいすぎる」「入ってきた瞬間合格」「爆イケすぎ」「大好きビジュ」「人柄の良さが伝わってくる」「世界中で最も美しい人！」と反響を集めている。

■『VOGUE KOREA』12月号の表紙で様々な姿を見せたStray Kidsフィリックス