ドジャースは、球団初となる2年連続世界一に輝いた今季を経て、来季に向けた新たなチーム作りを進めている。黄金期を迎えつつある中、今オフにどのような補強を行うのかは大きな注目を集めている。

そんな中、地元メディア『ドジャース・ネーション』は25日（日本時間26日）、フリーエージェント（FA）となっているメジャー屈指の内野手に言及し、ドジャースがその獲得に動く可能性を報じた。

■27歳が長期契約を希望

ブルージェイズのボー・ビシェット内野手は、2025年シーズンに139試合出場し、打率.311、18本塁打、94打点をマーク。シーズン終盤には左膝の後十字靱帯を損傷し一時離脱したが、ワールドシリーズでは大谷翔平投手から本塁打を放つなど、ポストシーズンでも存在感を示した。

今オフFAとなったビシェットは、移籍市場で屈指の注目内野手の一人。『ドジャース・ネーション』は25日（同26日）、「ドジャースは1億3000万ドルの価値があるオールスター内野手と契約すべきだ」と伝え、ビシェットの獲得を強く推奨している。

記事内では、27歳のビシェットが長期契約を望んでいることに触れながら、米スポーツ専門局『ESPN』のデビッド・ショーンフィールド記者のコメントを紹介。「彼はドジャースのワールドシリーズ3連覇にもっとも貢献できる選手だ」と高く評価している。

ドジャースでは、フレディ・フリーマン内野手が36歳、ムーキー・ベッツ内野手が33歳と主力内野陣の高齢化が進んでいる点を懸念材料として挙げており、複数ポジションを守れるビシェットの柔軟性が武器になると主張。5年総額1億3000万ドル（約203億円）とされる契約額についても、資金力のあるドジャースなら対応可能との見方を示している。

ドジャースは今オフ、レギュラークラスの外野手や安定感を欠いたブルペン陣の補強が最優先と見られているが、移籍市場で注目のスターにも照準を合わせ、内野陣の刷新も進めるのか。ビシェットをめぐる今後の動向に注目が集まる。