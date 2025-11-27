ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年11月28日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

投入時期：2025年11月28日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

子どもたちに大人気のテレビアニメ『それいけ！アンパンマン』のグッズがセガプライズに続々登場！

2025年11月は、寒い季節にうれしいブランケットやかわいいぬいぐるみなどがラインナップされます。

それいけ！アンパンマン ころふわ パン屋さんぬいぐるみ Ver.2

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん、メロンパンナちゃん）

「アンパンマン」となかまたちがパン屋さんの姿をしたふわふわのぬいぐるみ第2弾。

真っ白なコック帽がお似合いです☆

それいけ！アンパンマン なかよしパンぬいぐるみL

サイズ：全長約16×16×28cm

種類：全2種（アンパンマン、あかちゃんまん）

「アンパンマン」と「あかちゃんまん」のぬいぐるみ。

かわいいなかまたちのパンを持っています☆

それいけ！アンパンマン プレミアム 巾着付きブランケット

サイズ：全長約60×0.5×80cm

種類：全1種（アンパンマン）

たたむと巾着にしまうことができるふわふわのかわいいブランケット。

巾着袋にも「アンパンマン」のイラストがデザインされています。

ベビーカーや車の中など、おでかけ先でも重宝します☆

「アンパンマン」となかまたちをデザインした、普段使いしやすいプライズが盛りだくさん。

2025年11月28日より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post なかまたちのパンを持ったぬいぐるみなど3種類！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ appeared first on Dtimes.