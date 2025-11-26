激務で「美容クリニック」に転職した“看護師”の友人。「夜勤なしで給料もいい」とのことですが、やはり“大病院”は夜勤・残業がキツいのでしょうか？「給与・働き方」を比較

大病院で働く場合の給与・勤務時間・体制

まずは、大病院について見ていきましょう。



給与

大病院の看護師の給与は、基本給に夜勤手当や残業代、賞与を加える形が一般的です。厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査によると、企業規模1000人以上の病院の場合は残業代などを含んだ月給が約38万8000円となっています。

大病院では夜勤が前提となるため、夜勤手当が毎月の収入に大きく影響します。日本看護協会の「2024年 病院看護実態調査報告書」によると、夜勤の回数は2交代で月平均4回超～5回未満が33％と最も多く、3交代では月平均7～8回未満が26.1％と最多です。夜勤が多ければ手当も増えるため、月ごとの収入は変動が出る傾向があります。

残業代も収入に含まれますが、大病院は勤務体制の整備が進んでいることが多く、平均の時間外勤務は月8時間となっています。



勤務時間・体制

大病院では、2交代制か3交代制が基本となります。2交代は「日勤・夜勤」、3交代では「日勤・準夜・深夜」に分かれ、勤務サイクルによって働き方が大きく変わります。

どちらの勤務体系でも夜勤が存在するため、生活リズムが乱れたり、体力的な負担がかかったりすることは避けられません。残業はあるものの、一定の管理が行われているため、比較的コントロールされている職場が多い傾向です。ただし、突発的な残業はゼロではありません。

また、大病院では患者数が多く、診療科や病棟ごとの専門性が高いことが特徴です。集中治療や救急など、高度な医療を扱う部署も多いため、看護師1人あたりの担当患者数が多くなる場合があります。加えて、オンコールや緊急対応が必要になることもあり、業務量は小規模施設より多くなる傾向があります。



美容クリニックで働く場合の給与・勤務時間・体制

一方、美容クリニックではどうでしょうか。



給与

美容クリニックの給与は、基本給に加えてインセンティブ（歩合）制度を取り入れている職場が多いことが特徴です。

契約件数や施術の売上に応じて、月給に数万円～数十万円が加算されることがあり、やる気が収入に直結しやすい職場と言えます。

また、年俸制を採用しているクリニックも少なくなく、賞与を含めた金額を毎月分割して受け取る形や、賞与なしで月給を高めに設定するスタイルもあり、大手だと36万円ほどです。

基本給そのものは大病院と大きな差がなく、インセンティブや手当の有無によって収入が変動しやすいといえます。



勤務時間・体制

美容クリニックの勤務時間は、一般病院とは大きく異なります。一番の違いは夜勤がないことです。標準的な勤務時間は10:00～19:00が多く、実働8時間・休憩1時間ほどとなります。

診療は予約制で、患者数や施術内容が事前に把握できるため、勤務後の突発的な残業が起こりにくいことも特徴です。シフト制の職場でも、早番や遅番の幅が大病院ほど大きくなく、勤務が終わればそのまま帰宅できるケースが多いため、生活リズムが安定しやすい職場といえます。

また、年間休日は120日前後のクリニックも多く、長期休暇を取りやすい環境が整っているところもあります。家庭や趣味と両立したい人にとっては、働きやすい選択肢になるでしょう。



まとめ

大病院は、夜勤や業務量の負担はあるものの、高度な医療に携わり、経験を磨くことができる職場です。賞与や手当もしっかりしており、安定した収入を得られます。

美容クリニックの給与は大病院とほぼ同じ水準ですが、夜勤がなく勤務の見通しを立てやすい働き方が魅力です。待遇は歩合制を採用している職場も多く、働き方の自由度を感じられます。どちらを選ぶかは、看護師として何を大切にしたいかによって決めるのが良いでしょう。



出典

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況

日本看護協会 2024年 病院看護実態調査報告書

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP