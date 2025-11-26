TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のTAEHYUN（テヒョン）が、Instagramを更新。東京の路上で撮影したプライベートショットを投稿した。

【写真】変装なしでお台場を散策するTXTテヒョン【写真・動画】スタートしたばかりのTXT日本ドームツアー①②

■TXTテヒョンの東京散策ショット、BGMはDISH//「猫」

テヒョンが降り立ったのは、東京・お台場エリアの路上。夕方と、日が落ちて辺りが暗くなるまでの時間帯に、東京を散策した姿が切り取られている。テヒョンは様々なコーディネートを披露しており、まずはモノトーンのカラーリングが上品なジャケットを羽織って登場。2枚目ではベンチに腰掛けて長い脚を投げ出し、気持ちよさそうに目を閉じてリラックスしている。

そして3～6枚目はジャケットとバッグをブラウンで揃えた秋らしいカラーリングのスタイル。歩道橋を歩きつつ、カメラにじっと視線を向けた。夜のシチュエーションにチェンジした7～11枚目は、ベージュのニット姿。投稿のBGMとして使用したDISH//の「猫」に呼応するように、まるで猫のようにちょこんとした佇まいで階段の下から視線を送っている。またレインボーブリッジや東京タワーが輝く夜景をバックとした写真や、まるでデート中のような振り返りショットも投稿した。

現在、日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を開催中のTOMORROW X TOGETHER。日本のファンへ思いを伝えるように、キャプションには日本語で「いつも ありがとう」と記した。

SNSでは「彼氏感すごい」「あまりにもメロい」「罪な男…」「お台場デート～」「自然体で彼氏感あって妄想膨らむ」「かっこよすぎる」「茶髪めちゃかっこよくてヤバい」「選曲いい！」「日本語キャプションは泣いちゃう」「これ以上好きにさせないで」「心臓ぎゅーってなった」と大きな反響を集めている。

■TXTドームツアーは埼玉・ベルーナドームで11月15日にスタート